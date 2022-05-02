Володимир Зеленський наголосив, що йому страшно за українців, які втратили своїх близьких.

Президент України Володимир Зеленських вважає, що замахи, які готувалися на нього, – це не так страшно, а от у президента РФ набагато більше проблем, судячи зі ставлення всього світу до його політики.

Про це він заявив в інтерв’ю австралійському телеканалу Nine Network.

На запитання журналіста, як він може прокоментувати інформацію про запобігання 10 замахів на нього, Зеленський відповів: "Це не так багато. Це виходить – десять людей хочуть цього. Тому це не так страшно. Я думаю, що у президента РФ набагато більше проблем, судячи зі ставлення всього світу до їх політики. Тому, я думаю, що те, що пережили ми, і всі зараз, коли люди сидять в підвалах, коли людей катують, я думаю, у мене більш-менш ситуація не така страшна".

Він зауважив, що переживає за українців, які через війну втратили своїх близьких.

"Мені страшно за наших людей і страшно особливо за ті сім’ї, які втратили близьких. Я вважаю - доки у тебе є сім’я і ти не втратив близьких людей, немає нічого, що не можна виправити і немає нічого суперстрашного", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну навіть не думав виїжджати з України.

"Я, чесно кажучи, навіть не вагався. Я навіть не думав, що до мене будуть такі пропозиції (залишити Україну – УНІАН). До речі, згідно з протоколом, так, такі пропозиції були від партнерів… І у нас в державі мені говорили фахівці з безпеки, і з інших таборів політичних, що Україна в принципі може втратити інституціональність, якщо не буде президента. Тому я повинен поїхати в безпечне місце якесь, виїхати, тому що можна втратити президента через те, що буде окуповано Київ, буде окуповано столицю", - зазначив президент.

Зеленський висловив упевненість, що вчинив правильно, залишившись в Україні на початку війни.

"Було багато різних пропозицій, але я навіть не думав про те, щоб їхати. Я розумів точно, що це не дасть міцності нашій державі. Як так - лідер їде? Навіть, якщо так хтось робив раніше і, навіть якщо так каже вся безпека твоєї держави та керівництво безпекове, і лідери інших країн, я повинен діяти, як я вважаю. Мені здається, що це був правильний вибір", - резюмував президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, 20 березня, за даними розвідки, в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов'язані з наближеним до Путіна російським пропагандистом і власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців - ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що президент Володимир Зеленський пережив вже більш як десять спроб замахів на його життя.

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