Війною в Україні Росія розхитує світовий порядок, наголосив Подоляк.

Станом на сьогодні немає жодної можливості вчинити дипломатичний вплив на Російську Федерацію, щоб та закінчила війну в Україні. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"В Пекіні з Путіними зустрічався очільник Угорщини пан Орбан, який вийшов і сказав, що в принципі він не бачить ніяких можливостей врегулювати цей конфлікт дипломатично. Людина, яка постійно говорила, що потрібно сідати за стіл переговорів, – навіть він побачив у Путіна неадекватність, тому дипломатичних шляхів тут не існує взагалі", – сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Також він поклав певну надію на третій саміт щодо української Формули миру з країнами Глобального Півдня, який відбудеться на Мальті 28-29 жовтня. За словами Подоляка, потрібно якомога ясніше пояснити цим країнам, що першоджерелом зростаючої нестабільності та хаосу в світі є Російська Федерація. А з точки зору середньострокової стратегії намагання домовитися з Росією "призводить до фантастичного хаосу, який ми бачимо в різних регіонах".

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"Чим далі ця війна буде затягуватися, а Україна не погодиться віддати щось Російській Федерації, тому що це означатиме смерть по суті української державності, тоді таких ексцесів, інцидентів, конфліктів, протесту, провокацій буде все більше, і в якийсь момент це остаточно зламає систему глобальних домовленостей, в яких країни Глобального Півдня зацікавлені", – додав він.

Формула миру – останні новини

Мальта прийняла запит Офісу президента України на проведення зустрічі "Формула миру в Україні". Вона відбудеться 28 і 29 жовтня. 13 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

Зазначимо, що 5-6 серпня у Саудівській Аравії відбулася зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств понад 40 країн світу. На ній обговорювалися кроки, необхідні для припинення війни в Україні.

8 серпня в Офісі президента опублікували документ, у якому представлено філософію Формули миру Зеленського. На 8 сторінках викладено основні пункти Формули миру та надано короткий виклад позиції України з різних питань.

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