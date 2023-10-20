Країна погодилася організувати обговорення на запит ОП.

Мальта прийняла запит Офісу президента України на проведення зустрічі "Формула миру в Україні". Захід відбудеться 28 та 29 жовтня.

Про це пише Times of Malta з посиланням на Міністерство закордонних та європейських справ країни.

"Міністерству закордонних і європейських справ було легко сказати "так", — зазначили у міністерстві.

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Зазначається, що Мальта підтримує Україну на шляху до миру, займаючи принципову позицію на різних багатосторонніх форумах, а також надаючи гуманітарну допомогу.

"Проведення наступного тижня переговорів щодо формули миру на Мальті є найбільш конкретною підтримкою, яку така країна, як Мальта, може надати для того, щоб України залишалася високо на міжнародному порядку денному", - сказав міністр закордонних справ Ян Борг.

Переговори на Мальті продовжаться роботою, яка вже відбулася в Копенгагені та в Джидді влітку цього року. Борг заявив, що його міністерство залишатиметься відданим дипломатичним контактам на підтримку зусиль України щодо досягнення миру в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Міністр також зазначив, що працюватиме для забезпечення якомога ширшої міжнародної підтримки мирної формули президента Володимира Зеленського, представленої G20 15 листопада 2022 року. МЗС Мальти сподівається, що переговори посилюватиму імпульс для створення більшої та ширшої підтримки мирних зусиль.

"Формула миру" - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшла зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств понад 40 країн світу.

8 серпня в Офісі президента опублікували документ, у якому представлено філософію Формули миру. На 8 сторінках викладено основні пункти Формули миру та надано короткий виклад позиції України з того чи іншого питання.

12 серпня Єрмак провів п’яту зустріч з представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського, дипломати 15 країн долучилися до дискусії вперше.

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