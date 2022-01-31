Дорога парламентська їжа. Як депутатів в Раді годують дорожче за ресторан

Ви колись куштували рибу за 1900 грн й овочі за 2 грн? А дехто з депутатів таке їсть ледь не щодня. Чим годують й у скільки обійдеться обід в їдальні Верховної Ради? Чи відповідає ціна якості?

Обідати смачно люблять усі. По деяких обранцях це, ну, дуже добре видно. "Гроші" наважилися на експеримент і вирішили скуштувати та оцінити парламентське меню разом з найвідомішим шеф-кухарем країни Євгеном Клопотенко. Що ж такого смачного можна з’їсти у їдальні Ради? Поради запитали у парламентарів.

Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич каже, що полюбляє сосиски: "Парламентські сосиски були відомі на всі гілки влади".

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ковальчук розповідає "Грошам", що бере в їдальні вінегрет, запечений гарбуз з фетою, сардельки, як "з дитинства", а також млинці і сирники.

Поїсти у раду приходять навіть міністри. Наприклад, віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла "Грошам", що взяла собі зрази з картоплею.

Деяким депутатам подобаються ціни: "На перше, якщо є борщ, суп, на друге - гречка, картопля, тобто звичайна їжа, нічого особливого. Середній чек виходить близько 100-150 грн. Думаю, що це нормально".

А дехто навпаки, вважає вартість страв захмарними! Наприклад, нардеп Олексій Кучеренко, який "мотає" вже четверте скликання у парламенті й, скоріш за все, добре пам’ятає канапки з ікрою по дві гривні, каже, що в парламентському буфеті його "пограбували" на 538 гривень. Саме стільки він заплатив за обід.

Дорого їсти тут не лише "бувалому" депутату, а й багатьом його молодим колегам. Депутат від СН Андрій Жупанин розповідає "Грошам", що іноді їсть в парламентській їдальні та шокований цінами: "Вчора витратив на дві котлети, рис та овочі на грилі 500 грн. В якомусь ресторані, який не є їдальнею, можна на такі самі гроші поїсти".

Він розповідає, що найбільший чек в Раді у нього був, напевно, 650 гривень. "Я попросив найменший шматочок лосося на пару, але чомусь цей найменший шматочок коштував 400 грн, тому, напевно було б дешевше десь виловити самому цього лосося й собі його приготувати", - каже він "Грошам".

Ще один "слуга", Дмитро Чорний теж говорить "Грошам", що їсти в їдальні Верховної Ради дорогувато: "Навіть у деяких закладах харчування Києва можна на такі гроші поїсти краще".

Його однопартієць Олександр Федієнко розповідає "Грошам", що про бутерброди з червоною ікрою по 2 грн вже давно треба забути. "Я нещодавно взяв котлету по-київськи, спаржу, салат і компот - 365 грн. А найбільший чек був десь 500 гривень", - каже він.

Тож дорого чи дешево попоїсти у Верховній Раді? Що це за "золоті" страви по 500 гривень? Йдемо закуплятися разом з депутатом Олександром Федієнко, який обіцяв підказати, що смачного варто скуштувати в парламентській їдальні.

Придбали котлету по-київськи, жульєн, запечені овочі тощо. Тепер з цим набором "Гроші" відвідають найвідомішого шеф-кухаря України, щоб скуштувати всі ці смаколики. Євген Клопотенко кухар-реформатор. Разом з першою леді країни Оленою Зеленською складав нове меню для школярів. Тож "Грошам" цікаво, що б шеф-кухар змінив у державній їдальні Верховної Ради, яка працює вже 22 роки.

Візуально, за словами Клопотенка, складається враження, що в парламентській їдальні працює нормальний шеф-кухар, плюс-мінус сучасний, не зі старої школи.

"Адже я бачу тут мікрогрін. І це не просто мікрогрін, це проростки гороху, їх використовують ті, хто про це щось трохи знають", - зауважує Клопотенко.

Першими оцінюємо салати - мімозу за 53 та крабовий за 44 грн. Від них шеф-кухар відмовляється одразу: "Я не буду це їсти, що б ви мені не зробили. Коли їм такі страви, відчуваю в роті просто безліч жиру. Майонез – це є жир, якась однорідна масляниста суміш, я не хочу її їсти".

А чи буде їсти шеф-кухар французький пиріг кіш-лорен?

"Видно, що його зроблено позавчора чи вчора. Його можна два дні подавати, тож супер, гарна річ, практична. В ньому використовують вершки, шпинат і сьомгу", - каже "Грошам" Євген Клопотенко.

На його переконання, коштувати такий пиріг може гривень 80. А скільки ж за кіш-лорен правлять у їдальні Верховної Ради? Кілограм такого пирога – 700 гривень. Тобто 190 грам, які придбали "Гроші", обійшлися в 135 гривень.

З лососем у нас ще одна страва – тартар. Вартість цього салату 257 грн. Але на смак, м’яко кажучи, не дуже.

"Тут просто жирне авокадо, жирна риба і зверху ще й олія. Ну, за 250 грн я б плакав таке їсти", - каже "Грошам" Клопотенко.

Крім того, шеф-кухар зауважує, що не коштують 700 гривень за кілограм і овочі гриль. Цукіні, в середньому, коштує зараз 120 грн, перець 140 грн, баклажан – 160 грн за кілограм. Тобто в Раді – гарна націнка.

Наступна закуска - жульєн - млинець з язиком та куркою за 99 грн. Та й вона, за словами Клопотенка, дуже жирна. Сам би він таке не їв. Жирною виглядає й куряча котлета за 42 гривні. І пахне – як у старі добрі часи, у шкільній їдальні. "Це – запах минулого. Я це їсти не буду, бо від цього мені потім буде погано", - каже Клопотенко.

А от котлета по-київськи за 65 гривень заслуговує на похвалу: "Вважаю, що гарно приготовано, ідеально! Прямо видно, що професіонали робили. П’ять з п’яти – топ!".

Передостання страва, яку "Гроші" придбали у Верховній Раді для дегустації з Євгеном Клопотенком - качина грудка з журавлиним соусом (але журавлиний соус нам не поклали). Коштує 177 грн одна порція. І заслуговує від шеф-кухаря гарну оцінку: "Добре. Як повинно бути".

А завершуємо нашу дегустацію сирниками за 67 грн. "В сирниках відчувається ідеально відпрацьована техніка - цукор, ванільний цукор, яйце, борошно… Все зрозуміло, безпечно, добре", - каже "Грошам" Клопотенко.

Меню їдальні Верховної Ради велике та різноманітне. Ми скуштували лише невелику частину страв. Ціни на деякі з них помірні, стверджує експерт. В середньому, ланч в їдальні – 170-180 гривень. Можна взяти гречку, відбивну з гірчицею, салат. Тост з сьомгою і авокадо - за 140 грн. Дорого, але це ж сьомга.

Втім, є тут і позиції, ціни на які просто вбивають. Наприклад кілограм печеного лосося обійдеться в 1820 грн. І це колосальна націнка, стверджує Євген Клопотенко: "Собівартість кілограму лосося десь 400-450 грн, це не враховуючи роботу, електроенергію, воду, посуд і заробіток. Я думаю, що повна собівартість лосося десь 710 грн".

Дорога в їдальні Верховної Ради й спаржа, її ціна - 1980 грн за кілограм. При тому, що, як стверджує Клопотенко, зараз кілограм спражі за собівартістю коштує 1200 грн.

Власне, саме ці дві страви в меню Ради є найдорожчими, й ними ласував депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко.

"Кухарі часто відповідають на запит того, що хочуть люди, якби люди цього не їли б, то от цього всього там би й не було", - каже "Грошам" Євген Клопотенко.

Загалом висновки "Грошей" та відомого шеф-кухаря такі: меню їдальні Верховної Ради збалансоване, є їжа для депутатів по багатше, й тих, хто бідніше. Ми придбали у їдальні 12 страв на суму 1316 гривень. Найдешевша була картопля за 39 грн, найдорожча порція тартару за 259 грн.

До кухарів теж претензій немає.

"Якщо ти можеш приготувати качку, котлету по-київськи та кіш – це топ", - впевнений Клопотенко.

Але до якості їжі варто придивитися – багато жирного можна було б замінити на інші цікаві версії страв. Принаймні, варто прибрати з меню пережитки минулого, щедро змащені майонезом.

Повний сюжет про те, чому про дешеві харчі у парламентській їдальні треба забути, чи відповідають ціни якості, та скільки треба заробляти, щоб харчуватися у Верховній Раді, дивіться сьогодні в новому випуску програми "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Сабіна Обухова