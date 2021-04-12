Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко пожартував, що цього тижня депутати у Верховній Раді харчуватимуться "святим духом", бо їдальня не працюватиме через карантинні обмеження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання, де обідатимуть депутати, враховуючи, що цього тижня в парламенті не працюватиме їдальня.
"Святим духом. Піст зараз, нехай постують", - жартома сказав Корнієнко.
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"Якщо серйозно, то фракція буде допомагати організувати цей процес депутатам від нашої фракції. Я думаю, що іншим фракціям тут гріх жалітися, бо ми найбільші. І нам, все-таки, організувати замовлення 200 обідів - це трохи важче, ніж фракції "Голос", - додав депутат.
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