Президент Польщі закликає Захід вимагати від РФ припинення агресії і виведення російських військ з усієї території України.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє, що лише Україна повинна вирішувати своє майбутнє.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дуда сказав під час виступу у Верховній Раді України.

"На жаль, в Європі останнім часом з'являються голоси, які викликають занепокоєння, із закликами, щоб Україна поступилася вимогам Путіна. Я хочу сказати чітко: лише Україна має право вирішувати своє майбутнє!" - заявив Дуда.

"Світ, міжнародна спільнота повинні вимагати від Росії закінчити агресію і повністю покинути територію України. Перестати топтати міжнародне право. Не може бути жодних переговорів і приймання рішень за спиною України. Нічого про вас без вас. Абсолютно. Це залізний принцип, і його треба дотримуватися", - наголосив Дуда.

Також президент Польщі вважає, що сьогодні Західний світ складає екзамен на важливість західних цінностей.

"Якщо для економічних інтересів або політичних амбіцій пожертвують хоча б сантиметром української території і суверенітету, це буде величезний удар не лише для українського народу, а для цілої Західної спільноти. Я не маю тут жодних сумнівів", - додав Дуда.

Як повідомляв УНІАН, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що низка європейських політиків пропонували Україні поступитись суверенітетом для "збереження обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський розповідав, що французький президент Еммануель Макрон намагався досягти успіху у посередництві між Україною та Росією, пропонуючи Києву піти поступки щодо суверенітету заради збереження обличчя Путіну.

Раніше видання Politico повідомило, що деякі західні лідери, від Франції до Німеччини та Італії, хоч і підтримують Україну, дещо стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією. Так, на Заході побоюються, що Росія зазнає "приниження", що може створити низку нових проблем.

Велике занепокоєння чиновників полягає в тому, що перемога України може дестабілізувати Росію, "зробивши її ще більш непередбачуваною і поставивши нормалізацію енергетичних зв’язків ще далі за межі досяжності", пише Politico. Саме тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати Росії "врятувати обличчя" у цій війні, "навіть якщо це коштуватиме Україні певної території".

Вас також можуть зацікавити новини: