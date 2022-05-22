Дуда подякував українцям за опір ворогу та відвагу, яку ЗСУ проявляють під час захисту України.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що українці, які виїхали з країни через напад РФ, в Польщі - не біженці, а гості.

Про це він сказав, виступаючи в українському парламенті.

"Ви - українці. Ви - не біженці. Ви - наші гості", - сказав польський президент.

Також Анджей Дуда пообіцяв, що його країна зробить все, щоб допомогти Україні набути членства в Євросоюзі.

"Польща зробить все, що зможе, щоб допомогти Україні стати членом Європейського Союзу", - підкреслив Дуда.

Також президент Польщі зазначив, що, враховуючи дружні відносини між Варшавою і Києвом, які особливо проявилися в умовах повномасштабної війни Росії проти України, прийшов час для підписання нової угоди про добросусідство між Україною і Польщею.

"Пора укласти новий договір про добросусідство, який врахує те, що ми побудували в наших відносинах хоча б протягом останніх місяців", — сказав польський президент.

Крім того, Дуда подякував українцям за опір, відвагу, яку ЗСУ проявляють під час захисту України.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня до Києва з неанонсованим візитом приїхав президент Польщі Анджей Дуда. Він виступив у Верховній Раді і став першим світовим лідером, який зробив це з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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