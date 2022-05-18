За його словами, Європа має "більш коректно" ставитися до того, як має завершитись ця війна.

Низка європейськийх політиків пропонували Україні поступитись суверенітетом для "збереження обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це в інтерв’ю НВ заявив радник голови Офісу президента та член делегації України на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

"Вцілому ці заяви не тільки пана Макрона, а й ще деяких людей з європейської політичної спільноти трішки дивні... Зрозуміло, що українське суспільство не підтримає таких вимог у жодному вигляді. По-друге, будь-яка поступка РФ буде означати Мінськ-3, а отже відкладену війну. Це має розуміти політична еліта Європи, коли робить такі заяви. І ми на це свідомо не підемо у будь-якому вигляді", – наголосив Подоляк.

За його словами, будь-яка поступка Росії спровокує її висунути інші претензії та вимоги до України.

"Мені на 83 день війни взагалі незрозуміло, чому в Європі ще з'являються такі думки... Вони, певно, хочуть повернутись до звичних для них правил ведення бізнесу з РФ, але, мені здається, що усього цього вже не буде, тому що зафіксовані воєнні злочини РФ у великому масштабі", – висловив думку Подоляк.

За його словами, Європа має "більш коректно" ставитися до того, як має завершитись ця війна.

"Це не мають бути поступки Росії. Це мають бути тільки пріорітети України", – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1 президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.

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