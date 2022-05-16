США вважають, що конфлікт, зрештою, буде вирішено дипломатичним шляхом.

Деякі західні лідери, хоч і підтримують Україну, дещо стурбовані можливими наслідками її перемоги у війні з Росією. Так, на Заході побоюються, що Росія зазнає "приниження", що може створити низку нових проблем.

Про це пише видання Politico із посиланням на західних офіційних осіб.

"Нещодавній успіх України у витісненні російських військ з деяких окупованих територій спонукав лідерів від Франції до Німеччини та Італії зробити висновок, що колись немислима перемога України тепер є цілком можливою", - пише видання.

Незважаючи на те, що Європа підтримує Україну, одночасно вона побоюється того, що президент Франції Еммануель Макрон назвав "приниженням" Росії, що, в свою чергу, викличе нові проблеми.

Велике занепокоєння чиновників полягає в тому, що перемога України може дестабілізувати Росію, "зробивши її ще більш непередбачуваною і поставивши нормалізацію енергетичних зв’язків ще далі за межі досяжності". Саме тому деякі західноєвропейські столиці виступають за можливість дати Росії "врятувати обличчя" у цій війні, "навіть якщо це коштуватиме Україні певної території".

Так, нещодавно Еммануель Макрон Олаф Шольц заявляли, що Україна сама має визначити умови припинення бойових дій, але краще це зробити якнайшвидше. Про те, що настав час подумати про мирну угоду, говорив і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі: "Ми домовилися, що маємо продовжувати підтримувати Україну та чинити тиск на Москву, але також почати запитувати, як будувати мир".

Видання зазначає, що заклики європейських лідерів до переговорів із Росією суперечать політиці США, де вважають, що Україна може перемогти у війні.

У Держдепартаменті заявили, що США вважають, що конфлікт, зрештою, буде вирішено дипломатичним шляхом. Але при цьому мають намір максимально зміцнити позиції України на полі бою, щоб потім на переговорах вона мала більше важелів впливу.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1 говорив, що Макрон пропонував Україні "піти на певні поступки щодо суверенітету", щоб допомогти Путіну "зберегти обличчя".

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