Джорджія Мелоні анонсувала телефонну розмову із Зеленським.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила про намір приїхати в Україну на початку наступного року. Політик анонсувала телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

"Я хотіла б здійснити цю поїздку (до Києва - УНІАН) в перші місяці наступного року", - цитує Мелоні італійський телеканал Rai.

Крім того, вона заявила, що найближчим часом проведе телефонну розмову із Зеленським.

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"Мені потрібно почути Зеленського, наші дипломатичні представництва на зв'язку, щоб дзвінок відбувся до Різдва", – підкреслила італійський політик.

Позиція Італії щодо війни в Україні - що відомо

23 жовтня новий Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що Рим підтримуватиме Київ у боротьбі з російськими окупантами.

При цьому італійська влада повідомила, що передасть Україні німецькі Panzerhaubitze 2000 і РЗСВ М270, а також в паакет військової допомоги увійшли старі гаубиці M109.

Пізніше сталол відомо, що Рим підготує ще один пакет військової допомоги, до якого увійшли "від 20 до 30" самохідних артилерійських установок М109L - їх після перевірки повинні були відправити на фронт.

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