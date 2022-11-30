Обшук пройшов 20 листопада без розголосу і дуже таємно.

На заарештованій 92-метровій яхті Віктора Медведчука Royal Romance у Хорватії відбулися слідчі дії. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США нагрянули з обшуками, маючи на це дозвіл від окружного суду м. Спліт (Хорватія).

Обшук пройшов 20 листопада без розголосу і дуже таємно, повідомляє хорватська газета Jutarnji List.

"Це підтвердив суддя та представник окружного суду Спліта Дінко Мешин. Ордер на обшук було видано 15 листопада на запит Міністерства юстиції США", – йдеться в повідомленні.

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Видання наголошує, що "це секретний судовий розгляд". Тому суддя не зміг озвучити подробиці, за винятком того, що в ордері вказані імена кума Путіна та його дружини Оксани Марченко. США звинувачують у відмиванні грошей скандальне подружжя.

У квітні яхта Royal Romance перейшла до розпорядження українського Агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

Також була інформація про те, що яхта Медведчука коштує 200 млн доларів і входить у число найкращих яхт світу.

Віктор Медведчук: останні новини

Нещодавно кума Путіна Віктора Медведчука разом з дружиною помітили в Ялті. У вересні екс-лідер ОПЗЖ був обміняний на полонених захисників України.

Також СБУ розпочала обшуки у монастирі, який має відношення до Медведчука.