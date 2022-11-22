У мережі оприлюднили відео з Медведчуком, яке зняли в Ялті.

Зрадник України і кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук, про якого нічого не було відомо після того, як його обміняли на 200 захисників України та передали до РФ, засвітився в окупованому Криму.

Відео, на якому, ймовірно, Медведчук зі своєю дружиною Оксаною Марченко, зняли в Ялті та виклали у Telegram.

В окупованому Криму Медведчук має палац, де колись приймав свого кума Путіна.

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Справа Медведчука та його обмін

Медведчук підозрюється у держзраді за двома кримінальними провадженнями.

12 травня 2021 року депутату вручили підозру в держзраді і порушенні законів і звичаїв війни (ст.111 і ст. 438 КК) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошенні державної таємниці та проведенні підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року Медведчуку оголосили нову підозру в держзраді і пособництві тероризму в так званій "вугільній справі" (ст.111 і ч. 1 ст. 258-3 КК). ДБР розслідує провадження про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

27 лютого 2022 року радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

Увечері 12 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті спецоперації СБУ затримала Медведчука.

21 вересня з російського полону повернули 215 Захисників України. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді. Він вже дав слідству всі можливі свідчення. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

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