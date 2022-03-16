За даними ЗМІ, розкішна яхта заблокована в порту Рієки.

Нардеп від ОПЗЖ і кум Путіна Віктор Медведчук, який не так давно втік з-під домашнього арешту, позбавляється майна. Його 92-метрову яхту Royal Romance, яка коштує 200 мільйонів доларів, заарештували в Хорватії.

Про це повідомляє Novi list.

Як стало відомо виданню, мегаяхта Royal Romance заблокована в порту Рієки. Там знаходиться кілька суден багатих росіян і проросійських олігархів. Останнім часом це призвело до проблем. На адресу яхт і екіпажів вилилося багато загроз, через що вони перебували під суворим наглядом поліції.

Тепер же кілька таких яхт заарештували. Серед них і 92-метрове судно Royal Romance.

"Власником цього 92-метрового роскішного судна формально до березня минулого року був український політик і мільярдер Віктор Медведчук, близький друг Путіна і лідер проросійської опозиції в Україні, який, швидше за все, є кандидатом в українські маріонеткові прем'єр-міністри, якщо Путіну вдасться зломити опір українців", - повідомляє Novi list.

Яхта Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт світу. Вона використовується виключно для потреб власника і його гостей. Примітно, що яхта коштує 200 мільйонів доларів, а щорічні витрати на її утримання і подорожі оцінюються в 15-20 мільйонів доларів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Італії заарештували віллу ще одного російського олігарха і друга Путіна.

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