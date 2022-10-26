Він зазначив, що тепер ситуація змінилася через порушення президентом РФ Володимиром Путіним міжнародного права.

Війна змінила обставини щодо членства України в НАТО і зараз його не слід виключати.

Про це заявив глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, передаэ RND.

Говорячи про можливе членство України в НАТО, Гойсген зазначив, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель наклала вето на вступ України на саміті 2008 року в Бухаресті.

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Однак, за словами Гойсгена, який багато років був радником Меркель із зовнішньої політики, нині ситуація змінилася через порушення президентом РФ Володимиром Путіним міжнародного права.

"Ми маємо подумати про те, які гарантії ми можемо дати Україні… Але я думаю, що ми більше не повинні виключати членство України в НАТО", - сказав він.

Вступ України в НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський у відповідь на спробу анексії Росією окупованих територій підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу повинні оформити всі держави-члени.

Того ж дня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до НАТО відкриті, але зараз увага зосереджується на оборонній підтримці України у війні проти РФ.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що де-факто Україна вже є членом Альянсу, треба оформити це де-юре.

Очікується, що обговорення членства України у Північноатлантичному альянсі почнеться в середині жовтня.

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