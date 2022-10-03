За його словами, така дискусія буде корисна серед країн членів НАТО, тому що ще раз покаже, хто в Альянсі "заслані козачки" від Росії, а хто насправді друзі України.

При голосуванні щодо членства України в Альянсі проти проголосують Угорщина, Туреччина і Болгарія.

Про це заявив політолог-міжнародник Володимир Воля в ефірі "Еспресо".

"Я прогнозую, що з початком розгляду заявки України й при голосуванні за те, яку відповідь надати, три держави однозначно проголосують проти вступу України до НАТО. Це у першу чергу Орбан, Угорщина, потім Ердоган, Туреччина, і Болгарія. Крім того, відомо про заяву дев'яти держав, які однозначно підтримують членство України в Альянсі. Однак, поки з Канадою не зрозуміло чи так, чи ні, так само і з США, які ще визначатимуть свої позиції шляхом внутрішніх консультацій між собою", - зауважив Воля.

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За його словами, подібна дискусія буде корисна серед країн членів НАТО, тому що ще раз покаже, хто в Альянсі "заслані козачки" від Росії, а хто насправді друзі України.

"Ми маємо початок нового офіційного обговорення, у рамках Альянсу, можливості вступу України до НАТО. Нашу заявку повинні як мінімум розглянути, тобто зібратися офіційні представники всіх держав і дати якусь відповідь Україні", - додав політолог.

На його думку, було б важливим і доречним, якби Україні врешті надали особливий формат партнерства на той момент, поки будуть тривати процедури вступу до Альянсу.

Вступ України в НАТО

Україна вирішила вступити до Євросоюзу та НАТО після того, як Росія у 2014 році захопила Крим та окупувала частину Донецької та Луганської областей.

Рано вранці 24 лютого 2022 року РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

23 червня Єврорада надала нашій державі статус кандидата на членство в ЄС.

30 вересня президент РФ Володимир Путін під час виступу перед Федеральними зборами заявив, що його країна анексує частини чотирьох областей України, на території яких загарбники провели псевдореферендуми. Майже весь світ визнав "референдуми" незаконними.

Того ж дня Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у спрощеному режимі.

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