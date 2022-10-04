Спочатку буде обговорення за участю послів країн, після чого планують провести дискусії між міністрами оборони.

Обговорення членства України в Північноатлантичному Альянсі розпочнеться у середині жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу розповіла посол України в НАТО Наталя Галібаренко.

За її словами, те, що Україна обрала варіант оминути стадію підготовки та відразу подати заявку на членство, за прикладом Швеції та Фінляндії, був одним із сценаріїв, на які всі очікували.

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"Подача Україною заявки – це реакція на динамічні зміни та події, і країни-партнери це усвідомлюють. Це є нормальна практика", - заявила вона.

Також вона пояснила, що за процедурою після подання Україною заявки країни члени мають провести обговорення та висловити свою позицію. Тепер дискусію щодо членства України у НАТО отримала формалізований характер.

"Одним із перших кроків буде обговорення на рівні послів. Другим етапом буде обговорення між міністрами оборони, яке планується провести 12-13 жовтня після зустрічі у рамках "Рамштайну", - розповіла посол.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, 5 липня посли Організації Північноатлантичного договору підписали протоколи про вступ Фінляндії і Швеції в Альянс, зараз триває їх ратифікація в парламентах країн-членів. Попередньо, у травні, Фінляндія і Швеція подали заявки про вступ до НАТО, а в кінці червня 30 країн-членів Альянсу ухвалили рішення про офіційне запрошення для цих двох країн.

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у прискореному порядку. Тепер офіційне запрошення приєднатися до Альянсу мають оформити усі держави-члени. Як наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, де-факто Україна вже є членом Альянсу, треба оформити це де-юре. Це має статися якнайшвидше і без ПДЧ, додав він.

Того ж дня, 30 вересня, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України до Альянсу відчинені, але зараз увага зосереджується на оборонній підтримці України у війні, розпочатій проти неї РФ.

2 жовтня президенти 9 країн Центральної та Східної Європи підписали спільну заяву щодо підтримки членства України в НАТО. Глави держав наголосили, що підтримують рішення саміту НАТО у Бухаресті 2008 року щодо майбутнього членства України.