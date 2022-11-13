Він додав, що Естонія надсилає більше гуманітарної допомоги до України, щоб підготуватися до зими.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу у телефонній розмові зі українським колегою Дмитром Кулебою привітав українців зі звільненням Херсона.

"Розмовляв з моїм другом Дмитром Кулебою та привітав його від імені Естонії із визволенням Херсона. Ми говорили про необхідність створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності", - написав Рейнсалу у Twitter.

Він додав, що Естонія надсилає більше гуманітарної допомоги до України, щоб підготуватися до майбутніх важких часів узимку.

Відео дня

Кулеба відповів, що подякував уряду Естонії за його рішення надати генератори, щоб допомогти Україні подолати енергетичні виклики.

Нагадаємо, раніше Естонія вже вітала Україну, коли трапився інцидент на Кримському мосту.

Позиція Естонії щодо війни в Україні

Естонія з перших днів російського вторгнення надає Україні різносторонню допомогу.

7 жовтня 2022 Естонія заявила про те, що планує передачу нового пакету військової допомоги для України, в який, зокрема, повинні увійти боєприпаси та зимове спорядження.

Крім того, Естонія передала українським військовим дрони, які були конфісковані у громадянина Росії при спробі незаконно перетнути кордон навесні цього року.

Протягом трьох місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Естонія передала нашій країні третину свого військового бюджету. Це найбільша підтримка України серед усіх держав у світі, якщо брати співвідношення бюджету країни та обсяг виділеної допомоги.

Крім того, країна не надаватиме притулок громадянам Росії, які прагнуть виїхати за кордон у зв'язку з оголошеною 21 вересня частковою мобілізацією. Також Естонія розірвала митну угоду з Росією і припинила пускати до себе в країну росіян з шенгенськими візами.

Вас також можуть зацікавити новини: