Рух по мосту повністю зупинено.

Естонія вітає Україну з підривом незаконно побудованого Росією Кримського моста на території тимчасово окупованого українського півострова Крим.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Delfi.

Рейнсалу зазначив, що Україна давно оголосила, що одна з її цілей – зруйнувати Кримський міст.

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Глава МЗС Естонії зазначив, що міст знищений не повністю, але обвалилася частина автомобільного моста і пошкоджені залізничні колії.

"Позитивним моментом є те, що рух зупинився", – сказав глава МЗС Естонії.

Рейнсалу припустив, що підірвати міст планувалося саме сьогодні, 8 жовтня, тому що напередодні президенту країни-агресора Володимиру Путіну виповнилося 70 років.

"Я вважаю, що ця мета існує вже дуже давно", – додав він.

Рейнсалу також не виключив причетність українських спецслужб до вибуху мосту.

"Естонія, безумовно, вітає це і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, як передбачається, стоять за цією операцією", – додав міністр.

Вибух на Кримському мосту 8 жовтня: всі подробиці

Вранці 8 жовтня низка ЗМІ повідомила, що на залізничній гілці Кримського мосту виникла сильна пожежа. Пізніше в мережі з'явилися фото і відео, на кадрах видно вибух.

Окупаційна "влада" півострова заявила, що на Кримському мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в результаті вибуху сталося обвалення двох прольотів автомобільного полотна гілки, яка йде з Краснодара в Керч.

Путін вже доручив створити урядову комісію з вибуху на Керченському мосту.

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