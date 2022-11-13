Голова Херcонської ОВА Ярослав Янушевич застеріг мешканців регіону від масових зборів, зокрема, в центра Херсона.
Як зазначив очільник ОВА, вже другий день відбувається святкування визволення Херсонщини.
"Люди виходять на площі, вулиці з українськими прапорами, радіють, дякують ЗСУ. Але я хочу всіх трошки застерегти: зараз ведуться розмінувальні роботи, ворог замінував майже все, я дуже вас прошу – не треба збиратися в людних місцях", – зазначив Янушевич.
Він також повідомив, що 14 листопада проводитимуться розмінувальні роботи в центрі Херсона.
"Тому я вас дуже прошу не заїжджати в центральну частину міста. Сподіваюся на ваше розуміння", – додав він.
Ситуація в Херсоні
Як повідомляв УНІАН, 11 листопада українські військові зайшли до Херсона, який перебував під окупацією з перших днів повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський назвав цей день "історичним".
Перед відступом росіяни зруйнували всю критичну інфраструктуру міста – підірвали телецентр, котельні і об’єкт обленерго.
У Херсоні вже увімкнули українське телебачення. Протягом двох днів планується розгортання центрів, у яких люди зможуть під’єднатися до безкоштовного зв’язку.
Мешканцям Херсонщини, які виїхали з регіону, поки радять не повертатися: через постійні обстріли і масштаби замінування території.