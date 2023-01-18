Він зазначив, що це велика втрата для колег, системи МВС та всієї країни.

Очільник Нацполіції Ігор Клименко, якого уряд призначив тимчасовим виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ замість загиблого Дениса Монастирського, прокоментував його смерть.

"Досі ще не можу усвідомити. Не можу повірити, що це сталося. Авторитетні, професійні та справедливі керівники Денис Монастирський, Євген Єнін, Юрій Лубкович. Колосальна втрата для рідних, близьких, колег, системи МВС та всієї країни", - написав Клименко на сторінці в соцмережі.

Він висловив співчуття родичам усіх загиблих внаслідок авіакатастрофи в Броварах.

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"Почув сотні питань "Що ж трапилося?" в різних інтерпретаціях. Слідство дасть відповіді на всі питання. Потрібен час", - зазначив очільник Нацполіції.

"Незважаючи на внутрішнє спустошення, яке ми всі відчуваємо, команда керівництва МВС впевнено та стабільно працює. Наш обов’язок: виконати всі заплановані міністром Монастирським завдання. І головне: захистити людей та Україну. МВС працює. Ситуація під контролем", - запевнив він.

Авіакатастрофа у Броварах

В Броварах Київської області сталася авіакатастрофа з гелікоптером ДСНС. На його борту перебувало дев'ятеро людей. Зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Усі вони загинули.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ разом з Нацполіцією й іншими органами зʼясувати всі обставини падіння гелікоптера.

Після трагедії уряд поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

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