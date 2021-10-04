I'll be back. Навіщо "Слуги народу" каталися до Трускавця

Депутати "Слуги народу" повернулися до Трускавця. Але якщо у 2019 році у тоді ще свіжоспечених народних обранців це було, так би мовити, "Велике навчання", то зараз, скуштувавши парламентської роботи, вони зібралися вже на "Велику фракцію". УНІАН спостерігав, як це було.

У вологий туманний ранок першого дня жовтня до українського Твін Піксу - а саме такі асоціації викликає це місто восени - почали з'їжджатися "Слуги народу". Над вокзалом, стоячи на горі, розкинув руки величезний Ісус, а знизу сонні "слуги" о 8-й ранку сходили з потяга, не дуже радо усвідомлюючи, що тут на них вже давно чекає преса. З представниками останньої, правда, конфліктна ситуація сталася ще напередодні, при виїзді потяга з Києва. Тоді виявилось, що у двох депутатів квитки на ті ж місця в купе, на які придбали квитки й двоє журналісток, що також їхали до Трускавця. Начальник потяга, певно, ледь не посивів, а дівчат попросили перейти на інші місця...

Серед тих, хто, за власним бажанням чи підкоряючись долі, віддав перевагу "Укрзалізниці", були зокрема Євген Брагар, Єгор Чернєв, Богдан Яременко, Лада Булах, Олексій Жмеренецький та Тетяна Циба. На тих, кого зупинили журналісти, посипалась купа запитань щодо того, як доїхали, хто запрошений на захід і чого очікувати від дводенної "Великої фракції". Та найголовніше – хто за усе це платитиме.

Дещо розходячись у показах, хто ж платить за банкет, кожен зі своєї кишені чи все ж подія коштом партії, ті депутати, які обрали для себе спосіб добиратися до Трускавця залізницею, на приготованих для них автобусах роз'їхалися по готелях. Заселили їх у 4-зірковій "Лісовій пісні", 5-зіркових "Mirotel" та "Rixos". Деякі парламентарі перед початком "офіціозу" (його було оголошено на 15:00) навіть встигли прогулятися містом.

"Велика фракція", як у 2019 році й "Велике навчання", проходила у "Rixos". Готель має величезну територію з літнім майданчиком та відкритим басейном. У дні заходів по периметру його посилено охороняли прискіпливі правоохоронці. Інші ж два готелі, в яких проживали "Слуги народу", не мали такої кількості охорони.

Уже у перший день проведення "фракції", 1 жовтня, почалися затримки та деякі зміни у таймінгу. Вони супроводжували все, що відбувалося, і надалі. Наявні незначні проблеми зі списками журналістів - теж не така вже й рідкість, хоча завжди сподіваєшся, що все пройде гладко.

Ще перед початком "офіційної частини", на спонтанному брифінгу голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії біля головного в'їзду на територію "Rixos", у нього, окрім поточних політичних питань, зокрема, щодо ініціювання відставки з посади голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, запитали й про ситуацію з "накладкою" у потязі, коли місця для "слуг" фактично довелося забрати у журналісток. Спочатку трохи роздратувавшись, депутат врешті опанував себе і розмова з обуреною пресою завершилася майже на дружній (наскільки це було можливо) ноті.

Варто зазначити, що навіть в акредитованих представників ЗМІ у Трускавці перевіряли сертифікати вакцинації та температуру. Адже однією з умов участі у заході була наявність COVID-сертифіката про щеплення проти коронавірусу або негативного ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до початку заході.

Для депутатів теж існували зрозумілі під час пандемії правила. Речниця фракції Юлія Палійчук повідомила, що у місці проведення "Великої фракції" розгорнуто пункт тестування на COVID-19: "Усі невакциновані учасники, включно з членами команди, здадуть експрес-тест на виявлення антигену, який дозволяє отримати результат уже через 15 хвилин". До речі, Дмитру Разумкову, який нещодавно вже вдруге перехворів на коронавірус, і на якого через відсутність щеплення проти COVID-19 нарікали деякі колеги, експрес-тест у Трускавці робити не довелося. Його просто не запросили.

Пройшовши усі необхідні процедури, журналісти дещо розчаровано дізналися, що облаштований для них прес-центр розташовується в іншому крилі готелю – не менше, ніж за 300 метрів від місця, де проходило зібрання "слуг". Звісно, це не завадило їм, по можливості, виловлювати шанс поспілкуватися з депутатами, представниками уряду та Офісу президента у коридорах, холі готелю, на "курилці", та й просто на вулиці.

У перший день роботи "Слуги народу" обговорили, зокрема, те, якою вони бачать Україну 2023 року, та які трансформації потрібні країні. Їм було презентовано План трансформації України (той самий документ, який включає понад 80 проектів і який президент України Володимир Зеленський представив в США ще на початку вересня, та після повернення до Києва десь "загубив").

Після першого дня роботи "мізками" на учасників "Великої фракції" та журналістів чекала смарт-вечірка. Вечеря з фуршетом відбувалася у великому залі готелю після підсумкового брифінгу голови партії "СН", першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка та президента Київської школи економіки, екс-міністра економіки Тимофія Милованова. Гарячі страви, закуски, компот, алкоголь і "солодкий" стіл - цим гості вечірки могли підкріпитися, та одразу ж зігнати зайві калорії, позмагавшись у настільний теніс, настільний футбол чи більярд. Найбільший попит мали більярдні та тенісний столи, а ось до настільного футболу підійшли лише одиниці. Найменшу увагу отримала ігрова консоль.

Розваги відбувалися під електронну музику та "живий" гурт, який виступав зі сцени в залі. Втім, танцпол увесь вечір був порожній: ні веселий настрій, ні алкоголь нікого не підбили продемонструвати свої танцювальні вміння.

На смарт-вечірці були присутні, зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

У якості грайливого експерименту УНІАН перевірив, чи не стало комусь з учасників "Великої фракції" самотньо у відрядженні. Втім, перші 50 анкет у трьох різних додатках для знайомств знайомих облич не виявили.

На другий день заходу до Трускавця прибув президент. Тут не обійшлося без невеликої, але ложки дьогтю: представник Управління державної охорони попросив журналістів, які, що очевидно, чекали на приїзд Володимира Зеленського на вулиці, зайти назад до готелю. УДО фактично "заганяли" пресу до прес-центру, адже, на переконання охорони, лише там на цьому заході передбачена робота журналістів. Після суперечок представники ЗМІ дружньо відмовилися кудись переходити. Врешті преса зустріла Зеленського, але для спілкування президент не зупинився.

Прес-конференцію він дав вже в неділю, 3 жовтня. Саме на неї могли потрапити акредитовані на "Велику фракцію" журналісти. На жаль, залишитися у Трускавці для спілкування з президентом до цього моменту змогли не всі ЗМІ, адже й про прес-конференцію їм повідомили спонтанно.

У другий день заходу "Слуги" разом з іншими учасниками обговорили, зокрема, пріоритети зовнішньої та внутрішньої безпеки країни, презентували результати своєї роботи президентові та поспілкувалися з представниками силового блоку. А після довгого робочого дня (2 жовтня вони працювали з 10:00, а після 19:30 ще продовжували) "Слуги" мали вже інтимнішу вечірку - без журналістів. Її перебіг у своєму Телеграм-каналі "переповіла" речниця Юлія Палійчук. Зокрема, всі охочі могли спостерігати, як Арахамія зіграв на барабанах. Треба визнати, зіграв непогано.

Окрім цього на вечірці відбувся благодійний аукціон, а ще депутатам вручили "Партійний "Оскар"" або ж премію "Слугам по заслугах", яка мала серйозні (10) та жартівливі (6) номінації. Раніше Арахамія анонсував, що серед "жартівливих" номінацій має бути і одна самокритична, так би мовити. "Щодо несерйозних: ми, наприклад, з Корнієнком мали затвердити щорічну премію "Золота сосна", яку ми будемо вручати за ляпи", - розповідав він журналістам напередодні, 1 жовтня. Та не склалося.

Нагороду "Євроінтегратор року" отримала Марія Мезенцева, "Децентралізатор року" - Віталій Безгін, а "Червону кнопку року" - за "натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти" - Людмила Буймістер.

На вечірці голова партії, перевтілившись у DJ David Braun, зіграв обіцяний раніше діджей-сет. Але, як на нашу думку, йому треба більше старатися і зважати на серйозного конкурента-політика-діджея - президента Туркменістану. Судячи з відповідних відео в інтернеті та відео від Юлії Палійчук, під сети Гурбангули Бердимухамедова є більше охочих потанцювати, аніж під музику Арахамії. Хоча, можливо, все це тому, що одне діло – образити байдужістю до його талантів колегу по фракції, і зовсім інше – очільника держави.

Журналістам же на "Великій фракції" подарували футболки з переліком вагомих законів, ухвалених парламентом на… "5 сесії XI скликання". Не знаємо, хто готував макет для принту і хто його затверджував, але точно знаємо, що зараз лише 9-те – римськими цифрами IX - скликання парламенту... Втім, може, то й не одрук при замовленні, а такий собі натяк і великі амбіції…

Як зазначив 3 жовтня у своєму Телеграм-каналі народний депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов, формат "Великої фракції" - це "дуже круто". "Усі ще раз усвідомили, що разом - ми велика сила!", - написав він. Тож, схоже, це був не останній виїзд "Слуг" до Трускавця. Чи все ж наступного разу це буде інше місто?

Тетяна Поляковська

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