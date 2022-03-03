І словом, і ділом: як світ підтримує незламну Україну

Весь цивілізований світ підтримує Україну у важкій боротьбі проти кривавої путінської Росії. Українці по всьому світу та міжнародні партнери об’єдналися та надають надважливу оборонну, фінансову підтримку, яка наближає нашу перемогу та дає змогу з надією дивитися у майбутнє: ми вистоїмо та відбудуємо свою державу.

В Україні уже восьмий день йде жахлива війна. Повномасштабна війна, яку розпочала кривава агресивна путінська Росія проти нашої миролюбної держави.

Усі громадяни об’єдналися в одну потужну команду проти цієї навали. Кожен на своєму місці захищає Батьківщину. Хтось – на військовому, хтось – на медичному, волонтерському, інформаційному фронтах. Інші – кожен день ходять на роботу, забезпечуючи функціонування надважливої інфраструктури та підтримку продовольчої безпеки.

Об’єднався також увесь цивілізований світ на підтримку України. І ця допомога полягає не лише у потужному санкційному тиску на економіку Росії, який буде лише зростати з кожним наступним днем війни. А подекуди у прямій військовій, політичній і, що важливо, фінансовій підтримці нашій державі.

"Українська дипломатія мобілізувала безпрецедентно широку антипутінську коаліцію для підтримки України у Народній війні проти російського вторгнення. Нині до неї входять 84 країни та 13 міжнародних організацій. Росія вже зазнає нечуваних втрат. І це лише початок" - наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Наші закордонні партнери на цей час сформували для України цілий пакет фінансової допомоги на багато мільярдів доларів, який складається з підтримки бюджету та фінансової стабільності, а також фінансування гуманітарних ініціатив.

Почали озвучуватися плани фінансування майбутньої відбудови нашої інфраструктури після перемоги України, адже вона, на жаль, зараз безжально руйнується окупантами.

Воєнна підтримка

В перші дні оборони нашої країни від російських загарбників українська дипломатія мобілізувала понад 1 млрд доларів США допомоги партнерів на закупівлю сучасного озброєння та боєприпасів для українських Сил Оборони.

США, Канада, Велика Британія, Австралія, Європейський Союз та інші країни надають нам велику кількість переносних зенітно-ракетних комплексів, протитанкових установок, стрілецької зброї, набоїв, засобів розмінування, бронежилетів, шоломів, медичних комплектів, палива для військової техніки.

Окремо Євросоюз виділив країнам-членам кошти на закупівлю зброї для України. На це було виділено 450 мільйонів євро. Ще 50 мільйонів підуть на захисне спорядження та пальне для української техніки.

Зараз вирішується питання передачі нашій державі бойових винищувачів, аби більш ефективно відбивати напади ворога в повітрі.

Фінансова допомога партнерів

Ще напередодні початку повномасштабної російської агресії проти України низка держав оголосили про надання нам фінансової підтримки, а після початку російського наступу – надання цієї допомоги прискорюється, обсяги збільшуються, а також додаються нищівні санкції, які б’ють не лише по російській економіці в цілому, але і по путінському режиму.

Зокрема, США надають Україні суверенну кредитну гарантію на суму до 1 млрд дол. Ці кошти є гарантією того, що нашій державі можна позичати кошти, оскільки, незважаючи на усі виклики, український уряд є платоспроможним.

Також Конгрес США розглядає виділення 6,4 мільярда доларів на підтримку української оборони, економіки та населення, проте, можливо, законодавці можуть схвалити ще більше фінансування.

Дружня Канада, яка прийняла рішення про виділення 120 млн канадських доларів Україні, наразі нарощує допомогу, збільшивши початкову суму на 500 млн дол.

Франція надасть Україні 200 млн євро та фінансові гарантії на 1 млрд євро, і ці кошти будуть спрямовані на конкретні проекти розвитку.

Німеччина, своєю чергою, пообіцяла виділити для України швидку фінансову допомогу у розмірі 150 млн євро. Уряд Великої Британії надасть нашій країні допомогу на 100 млн фунтів та обіцяє ще 2 млрд на спільні проекти.

Італія надає швидку фінансову допомогу обсягом 110 мільйонів євро на підтримку української економіки та громадян.

Українські та міжнародні благодійні організації залучили вже понад 160 млн дол. США для забезпечення першочергових гуманітарних потреб українців, постраждалих від російської агресії. Розміри цієї допомоги збільшуються щодня.

Підтримка міжнародних організацій

В сьогоднішніх надзвичайно складних умовах для української економіки, які викликані значними додатковими витратами на оборону нашої держави та руйнуваннями, які окупанти завдають національній економіці, важливою є також підтримка міжнародних фінансових інституцій – Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Зокрема, вже наступного тижня Міжнародний валютний фонд планує ухвалити рішення щодо екстреного фінансування України у розмірі 1,4 млрд доларів.

"Ми глибоко шоковані та засмучені руйнівними людськими та економічними збитками, які завдала війна в Україні. Людей вбивають, травмують і змушують тікати, а фізичній інфраструктурі країни завдається величезна шкода. Ми підтримуємо український народ через ці жахливі події", - зазначили в МВФ.

Також МВФ продовжує працювати над українською програмою Stand-by Arrangement, згідно з якою з цього моменту до кінця червня будуть доступні додаткові 2,2 мільярда доларів.

Світовий банк готує для України пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці.

"У Групі Світового банку ми готуємо пакет підтримки, починаючи з операції з бюджетної підтримки на суму щонайменше 350 мільйонів доларів США, яка буде представлена ​​Раді на затвердження цього тижня, потім 200 мільйонів доларів на підтримку охорони здоров’я та освіти. Цей пакет включатиме мобілізацію фінансування від кількох партнерів з розвитку, і ми вітаємо вже оголошену підтримку з боку багатьох двосторонніх партнерів", - підкреслили у Світовому банку.

Світовий банк і МВФ також працюють разом, щоб оцінити економічний та фінансовий вплив збройного нападу Росії та біженців на інші країни регіону та світу.

"Ми готові надати розширену політичну, технічну та фінансову підтримку сусіднім країнам у разі потреби. Скоординовані міжнародні дії будуть мати вирішальне значення для пом’якшення ризиків і подолання важкого періоду, що попереду", - підкреслили партнери.

Внутрішня і зовнішня солідарність

Основне завдання зараз втримати економічну стабільність, забезпечити достатнє фінансування армії, щоб перемогти у війні, втримати державу та зберегти найдорожче – життя власних громадян.

Українці зараз активно об’єднуються навколо цих викликів. Кожен на своєму місці робить те, що вміє найкраще. Активно створюються благодійні рахунки, на які наші громадяни по всьому світу перераховують десятки мільярдів гривень для підтримки армії та населення, якому потрібна гуманітарна підтримка.

Яскравим прикладом є надзвичайно успішний аукціон проведений Міністерством фінансів з продажу державних цінних паперів – воєнних облігацій. Таким чином вдалося залучити більше 8 мільярдів гривень такого необхідного фінансування. І цей інструмент будуть використовувати і надалі. Оскільки є дуже багато охочих в Україні і по всьому світу допомогти державі у ці складні часи.

Цивілізований світ зараз активно демонструє і політичну солідарність з Україною. Зокрема важливим є останнє позачергове засідання Європарламенту, на якому депутати проголосували за визнання української європейської перспективи.

Це рішення відкриває шлях до отримання Україною офіційного статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

На цьому шляху багато буде залежати від роботи української сторони, наших дипломатів. Їх завдання буде довести, що лише швидкий вступ України до ЄС може бути гарантією стабільного та швидкого розвитку не тільки нашої держави, але усієї Європи.

Майбутня відбудова

Уже зараз необхідно думати, що робити з тим приголомшуючим масштабом збитків і руйнувань, які зазнає Україна від кривавої війни на свої території. Це багатомільярдні втрати від пошкодження військової та цивільної інфраструктури: мости, аеропорти, школи, садочки, лікарні, дороги…

Очевидно, що усі можливі збитки необхідно покласти на державу окупанта – Росію, війська якої призводять до людських жертв та інфраструктурних руйнувань. Про це, до речі, заявив сьогодні президент України Володимир Зеленський.

"І говоримо Росії: вчить слова "репарації" та "контрибуції". Ви відшкодуєте усе, що зробили проти України. В повному обсязі", - сказав президент та пообіцяв, що ми відновимо кожний будинок, кожну вулицю, кожне місто.

У цій справі нам буде необхідна підтримка міжнародних партнерів.

Дуже важливою стала заява прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, який зазначив, що ЄС має розробити план відбудови України після війни на 100 млрд євро коштом Євросоюзу.

"Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані" - сказав польський прем'єр.

Він також зазначив, що дуже важливо приготувати інвестиційний пакет для України, оскільки економіка потребує нових інвестицій, нових робочих місць.

Черговим елементом повоєнної відбудови України, за словами польського прем'єра, має бути енергетична безпека.

"Якби війна пошвидше скінчилась і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні у довгостроковій перспективі" - заявив Моравецький.

Незважаючи на усе жахіття, яке переживає наша держава, внутрішня громадянська згуртованість нашого народу і міжнародна підтримка дозволяє Україні впевнено дивитись у майбутнє.

Україна дає рішучу відсіч агресору, армія б’є ворога на усіх фронтах, а держава при цьому спроможна виконувати свої соціальні зобов'язання у повному обсязі: виплачувати пенсії, зарплати, забезпечувати потреби армії. Також здійснюються виплати за зовнішніми і внутрішніми боргами. Тому панікувати не треба. Треба налаштуватися на перемогу і працювати кожен на своєму місці на результат. Тільки разом ми зможемо найшвидше перегорнути цю страшну сторінку історії нашої незламної Української Держави. І почати будувати нове життя.