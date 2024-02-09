Секретар РНБО зазначив, що всі путінські розмови про Україну переписані під копірку.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав президента РФ Володимира Путіна хворою людиною, яка живе у вигаданому світі. Він висловив надію, що інтерв'ю Такеру Карлсону "допоможе протверезіти західним політикам".

"Єдине, що реально викликає певні реакції, це те, що у Путіна - військового злочинця з ордером на арешт від Гаазького трибуналу - беруть інтерв'ю, а не свідчення, які він повинен давати слідчому. Це те єдине, що він повинен робити на решті свого життя, скільки б йому не залишилося", - написав Данілов у Twitter (X)

При цьому він зізнався, що не слухав інтерв'ю Путіна, тому що "це немає ніякого сенсу".

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"Всі путінські розмови про Україну переписані під копірку, де з одного боку вічно ображена Росія і маячня самого Путіна, а на іншій стороні - весь світ, який тільки і мріє захопити "багатства" Росії, солдати якої крадуть в Україні унітази", - зазначив секретар РНБО.

Він назвав Путіна божевільною людиною, яка існує у вигаданому світі.

"Путін - хвора людина, яка існує у вигаданому світі, якої немає і якої ніколи не буде. Його пізнання в історії в цілому та історії України зокрема базуються на особистих психічних розладах з ознаками маніакальності. Більш точний діагноз можуть поставити фахівці. А чи можна мати справу з божевільним? Україна всі висновки щодо того, як потрібно розмовляти з Путіним, зробила. Сподіваюся, що такі інтерв'ю допоможуть протверезіти західним політикам", - підсумував Данілов.

Скандальне інтерв'ю Путіна Карлсону - головні новини

Скандальний американський журналіст Такер Карлсон взяв інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна, що спровокувало хвилю критики в Україні та на Заході.

В інтерв'ю Путін наговорив вже знайому нісенітницю, зокрема, України насправді не існує, а це частина Росії, повномасштабним вторгненням в Україну він намагався припинити війну на Донбасі, яку сам же і розв'язав.

Крім того, Путін розповів, як нібито присоромив Володимира Зеленського під час особистої розмови через те, що президент України нібито потурає "нацистам", хоча його батько воював проти гітлерівців. Ось тільки цей епізод навряд чи мав місце, адже батько Зеленського народився після Другої світової війни.

При цьому радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інтерв'ю Путіна не впливає на глобальний політичний процес.

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