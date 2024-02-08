Вона каже, що над ним сміються навіть російські ЗМІ.

Колишній держсекретар Сполучених Штатів Америки Хілларі Клінтон назвала екс-оглядача Fox News Такера Карлсона "корисним ідіотом".

Коментуючи заяву Карлсона про те, що він взяв інтерв'ю у диктатора Путіна, вона нагадала про заяви про війну в Україні, який той робив раніше. "Він говорить те, що не відповідає дійсності. Він повторює брехню Володимира Путіна про Україну, тому я не розумію, чому Путін не дав би йому інтерв'ю", - сказала вона в інтерв'ю MSNBC.

Клінтон не виключає, що Карлсону можуть запропонувати роботу в одному з російських видань, незважаючи на те, що там насміхаються над ним.

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"Якщо ви дійсно читаєте переклади того, що говориться в російських ЗМІ, вони сміються над ним... він як щеня. Я не здивуюся, якщо у нього з'явиться контракт з яким-небудь російським виданням, тому що він корисний ідіот", - додала вона.

Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Путіна: що відомо

Нагадаємо, вчора Карлсон, який виступає проти американської допомоги Україні, заявив, що взяв інтерв'ю у російського диктатора Путіна.

У Кремлі підтвердили його слова, назвавши позицію Карлсона "не проросійською і не проукраїнською". Очікується, що інтерв'ю опублікують вже завтра. За словами журналіста, Ілон Маск пообіцяв не блокувати його в X.

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