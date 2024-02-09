Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інтерв'ю, яке дав російський диктатор Путін американському журналісту, не впливає на глобальний політичний процес.
В ефірі телеканалу FREEDOM він сказав, що будь-які слова Путіна не скасовують факту нападу Російської Федерації на Україну, ведення війни геноцидного плану та вчинення військових злочинів. Подоляк підкреслив, що цього достатньо для забезпечення довічного терміну для диктатора і багатьох людей з його оточення.
"Тому це інтерв'ю не грає ніякої ролі, воно не може нічого виправдати. І впливу на глобальний політичний процес подібного типу інтерв'ю не мають ні найменшого", - додав радник глави ОП.
Реакція на скандальне інтерв'ю Путіна:
У двогодинному інтерв'ю екс-журналісту Fox-News Такеру Карлсону Путін, як завжди, спотворював історичні події. Так, диктатор звинуватив Польщу у тому, що вона "змусила" Адольфа Гітлера почати війну і вторгнутися на її територію.
Також він назвав батька українського президента Володимира Зеленського фронтовиком, який воював у Другій світовій війні.
У Європейській комісії сказали, що не почули нічого нового в цьому інтерв'ю - тільки стару брехню, спотворення і маніпуляції.