Карлсон дав слово людожеру, який говорить про те, що має право вбивати дітей, заявив Подоляк.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що інтерв'ю, яке дав російський диктатор Путін американському журналісту, не впливає на глобальний політичний процес.

В ефірі телеканалу FREEDOM він сказав, що будь-які слова Путіна не скасовують факту нападу Російської Федерації на Україну, ведення війни геноцидного плану та вчинення військових злочинів. Подоляк підкреслив, що цього достатньо для забезпечення довічного терміну для диктатора і багатьох людей з його оточення.

"Тому це інтерв'ю не грає ніякої ролі, воно не може нічого виправдати. І впливу на глобальний політичний процес подібного типу інтерв'ю не мають ні найменшого", - додав радник глави ОП.

Реакція на скандальне інтерв'ю Путіна:

У двогодинному інтерв'ю екс-журналісту Fox-News Такеру Карлсону Путін, як завжди, спотворював історичні події. Так, диктатор звинуватив Польщу у тому, що вона "змусила" Адольфа Гітлера почати війну і вторгнутися на її територію.

Також він назвав батька українського президента Володимира Зеленського фронтовиком, який воював у Другій світовій війні.

У Європейській комісії сказали, що не почули нічого нового в цьому інтерв'ю - тільки стару брехню, спотворення і маніпуляції.

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