Заяву Кормишкіної має розглянути Регламентний комітет і проголосувати парламент.

Верховна Рада "втратила" одного нардепа. Представниця фракції "Слуга народу" Ірина Кормишкіна написала заяву про складення депутатських повноважень, повідомляє офіційний сайт парламенту.

Зокрема, зазначається, що 24 лютого на засіданні парламентського комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України планується розгляд проекту постанови "Про заяву народного депутата України Ірини Кормишкіної про складення депутатських повноважень".

Кормишкіна входить до складу фракції "Слуга народу" і обиралася до парламенту по списку одноіменної партії під номером 116. Також вона є членом комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Справа Кормишкіної

Як відомо, 23 січня 2025 року НАБУ і САП повідомили чоловікові чинної народної депутатки України Ірини Кормишкіної про підозру у легалізації майна, яке його дружина набула у незаконний спосіб, а також у недекларуванні такого майна.

В НАБУ зазначили, що, за даними слідства, у 2021-2022 рр. нардепка набула у власність кошти на суму понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині, де подружжя наразі і проживає.

Також зазначалося, що ані народний депутат, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили про згаданий будинок й дві земельні ділянки, які перебували у них в користуванні.

Кормишкіній було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

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