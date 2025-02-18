На сьогодні ніякої визначеної дати президентських та парламентських виборів немає, зазначив Корнієнко.

Для проведення президентських та парламентських повоєнних виборів необхідне ухвалення українським парламентом спеціального закону. Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в етері телемарафону.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні немає правового регулювання проведення повоєнних виборів.

"В нас є правове регулювання у Виборчому кодексі, яке стосується строкових і дострокових виборів, а щодо позастрокових виборів такого немає. Бо ніхто не передбачав, що у нас буде повномасштабне вторгнення і ще й таке тривале", - сказав Корнієнко.

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Він наголосив, що треба ухвалювати спеціальний закон, який, напевно, буде стосуватися виключно цих повоєнних виборів. При цьому додав, що він буде стосуватися президентських і парламентських виборів, а можливо й місцевих, якщо вони також будуть пропущені по термінах.

Корнієнко прогнозує, що буде непроста дискусія у ВР, а також вноситимуться тисячі правок, політичні партії будуть відстоювати свої позиції щодо дискусійних питань про так звані тимчасові дільниці. Перший заступник голови ВР сказав:

"В нас зруйнована інфраструктура - більше 5 тисяч дільниць втрачено наразі і ЦВК пропонує як одне із рішень - це тимчасові так звані дільниці. Але будуть люди, які виступатимуть проти цього. Це я вам гарантую. Також будуть партії, котрі "атакуватимуть" виборчу систему, щоб відійти від Виборчого кодексу".

При цьому висловив переконання, що спеціальний закон буде ухвалено досить оперативно. За його словами, цей закон на 95% буде базуватися на Виборчому кодексі. Він додав, що також необхідне буде ухвалення змін до бюджету, щоб виділити кошти на вибори, бо, зокрема, на 2025 рік виборчі витрати не передбачені.

Корнієнко вважає, що виборчий процес не має тривати 2 місяці як завжди, а, враховуючи безпекову ситуацію, має відбуватися в більш стислі терміни.

Відповідаючи на запитання з приводу 26 жовтня 2025 року як можливий день виборів, Корнієнко зазначив, що називання дат виборів в нинішній ситуації, коли ще не зрозумілі перспективи щодо майбутнього, то як "це пальцем в небо" тикнути. Він додав:

"Немає ніяких зараз дат затверджених. Є принципові речі - вибори можуть бути проведені протягом півроку після завершення правового режиму воєнного стану. Для проведення президентських і парламентських виборів потрібна підготовка".

За його словами, справді ЦВК працює, оновлює вже понад рік реєстр виборців. Також розповів, що ведеться перевірка приміщень, де зазвичай проводяться вибори. За його словами, передбачені заходи щодо перевірки приміщень на предмет безбар’єрності на виборах, бо багато ветеранів, які мають проблеми після поранення, потребують, щоб були облаштовані, зокрема, пандуси на виборчих дільницях.

Можливість проведення виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Мюнхенській конференції заявив, що готовий говорити про вибори в країні, однак українці не хочуть цього. Він наголосив, що наразі важливо зберегти єдність всередині країни.

Раніше Зеленський говорив, що вибори відбудуться вже після завершення гарячої фази війни та скасування дії воєнного стану.

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