Найважливішим практичним кроком на шляху створення спецтрибуналу має бути міжнародна спецпрокуратура для розслідування злочину агресії проти України.

Європарламент схвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для переслідування вищого керівництва Росії за злочини агресії проти України.

Про це пише Deutsche Welle, відзначаючи, що за документ проголосували 427 євродепутатів, проти - 19, утрималися - 33.

Так, Європейський Союз і його члени повинні домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, вчиненого політичним і військовим керівництвом Росії, йдеться у Резолюції Європейського парламенту, ухваленій в четвер, 19 січня, в Страсбурзі.

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Спеціальний трибунал - за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, - повинен створюватися в тісній співпраці з Україною та міжнародним співтовариством, бажано через ООН, вирішив Європарламент.

Зазначається, що подібні трибунали створювалися за рішенням Ради Безпеки ООН для судового переслідування осіб, винних у скоєнні військових злочинів у колишній Югославії та Руанді.

Як пише видання, головне завдання авторів ініціативи - знайти спільний юридично обґрунтований шлях, щоб надати суду право володіти юрисдикцією для переслідування Володимира Путіна, політичного і військового керівництва РФ, а також Олександра Лукашенка і керівництва Білорусі як держави, з території і за підтримки якої Росія веде війну проти України.

"Справа в тому, що за злочини агресії несе відповідальність вище керівництво країни, але на нього поширюється міжнародний імунітет від іноземної кримінальної юрисдикції. Це означає, що для подібного трибуналу необхідно зняти імунітет. Для цього і потрібна потужна підтримка світової спільноти, оскільки Рада Безпеки ООН паралізована в будь-якому питанні, що стосується війни в Україні, адже Росія - її постійний член, що володіє правом вето", - пише видання.

Тому ЄС і Україна повинні шукати підтримку в Генеральній Асамблеї ООН і на інших міжнародних форумах, активно використовуючи публічну дипломатію і стратегічну комунікацію, підкреслюється в резолюції Європарламенту.

Створення трибуналу стане чітким сигналом як російському суспільству, так і міжнародному співтовариству того, що Путін і керівництво РФ можуть постати перед судом за злочин агресії в Україні, переконані в Європарламенті. А політичній, діловій еліті Росії і союзникам Кремля це повинно продемонструвати, що країна під керівництвом Путіна більше не зможе повернутися до звичного ведення справ із Заходом, підкреслюють європарламентарі.

Найважливішим практичним кроком на шляху створення спецтрибуналу повинна бути міжнародна спецпрокуратура для розслідування злочину агресії проти України, сказано в резолюції Європарламенту. Про це говорив і єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Виступаючи перед депутатами, він підкреслив, що перш, ніж запрацює трибунал, потрібен механізм розслідування злочину агресії.

Спеціальна міжнародна прокуратура стане першим етапом у боротьбі з безкарністю цього злочину, вчиненого в Україні. За словами Рейндерса, Євросоюз вже обговорює створення прокуратури з офіційним Києвом, Євроюстом і Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Трибунал над злочинами Росії - що відомо

У вересні питання спецтрибуналу для російського військово-політичного керівництва Росії порушила Чехія. До Праги незабаром приєднався і Лондон.

США також підтверджували свою готовність притягнути Путіна і його свиту до відповідальності. В цілому, весь Захід схиляється до думки, що суд над Путіним і Лукашенком стане справедливим рішенням за всі вчинені РФ і Білоруссю злочини проти України.

Водночас екс-посол США в НАТО Курт Волкер вважає, що існуючих правових механізмів буде недостатньо для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за військові злочини. Через право вето Росії у ООН буде складно створити новий трибунал ООН, сказав він.

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