Чиновник зазначив, що для кожного партнера України "потрібен свій рецепт" в контексті цієї дискусії.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів подробиці про роботу української команди з приводу створення спеціального трибуналу для російських військових злочинців.

За його словами, наразі вже йдеться не про саму "ідею" створення такого міжнародного органу, а про механізми її реалізації. Єрмак заявив, що за підсумками засідання робочої групи 13 лютого, можна говорити про очевидний прогрес у цьому питанні з боку країн-союзників.

"Сьогодні практично всі вони говорять про те, що готові взяти участь у створенні трибуналу. Ми обговорюємо вже не ймовірність самої ідеї, а конкретні механізми створення", - підкреслив він.

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Єрмак заявив, що зараз Україна зосереджена на підготовці конкретних рішень в рамках офіційного просування проекту про створення спецтрибуналу на міжнародних майданчиках.

"Під кожну країну потрібно знайти свій рецепт", - уточнив він.

Міжнародний трибунал для Росії - пропозиції партнерів

Нагадаємо, що після широкомасштабного вторгнення військ РФ в Україну і фіксації масових злочинів проти українців, які продовжують здійснювати окупанти, Україна висунула ідею про створення спеціального військового трибуналу для режиму Кремля, окупантів, і всіх тих, хто причетний до вторгнення в Україну.

Цю ідею підтримали основні партнери України. Як зазначив, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, зараз у світі немає чинного механізму для кримінального переслідування керівництва РФ. Тож міжнародне співтовариство має створити спеціальний трибунал, як це було у випадку із засудженням військ СС у Другу світову війну. Тоді їх судили на Нюрнберзькому трибуналі.

Цю дискусію також підтримали Нідерланди, запропонувавши, створити спецтрибунал на своїй території.

Чіткою позицією в цьому питанні також відзначився уряд Німеччини. Нещодавно Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що на подібному суді повинні винести вирок безпосередньо лідеру РФ Володимиру Путіну.

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