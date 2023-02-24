Лідер країни зазначив, що на майданчику ООН можна об'єднати багато держав у цьому питанні.

Президент України Володимир Зеленський заявив про свою впевненість в успіху створення спеціального військового трибуналу для злочинців з РФ та інших держав, причетних до війни проти нашої країни.

Як повідомив глава держави під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності"., майданчик ООН є масштабною міжнародною ареною, яка дозволяє реалізувати цю ідею в партнерстві з багатьма державами.

"Майданчик ООН - може, він не універсальний, але там можна об'єднати багато держав. На цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини РФ, за агресію РФ", - підкреслив він.

При цьому Зеленський заявив про прогрес у створенні відповідного спецтрибуналу: зараз триває робота над створенням механізму з компенсації всіх збитків, які російська агресія принесла нашій державі.

Створення спецтрибуналу для Путіна і російських військових злочинців

19 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію щодо створення трибуналу для вищого керівництва Росії, зокрема для Володимира Путіна та його політичного друга глави Білорусі Олександра Лукашенка.

26 січня Парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного та військового керівництва Росії та Білорусі за вчинення злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується Гаага.

9 лютого президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-членів Європейського Союзу підтримати трибунал проти РФ в рамках свого виступу в Європарламенті.

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