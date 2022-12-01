Узурпатор зазначив, що білоруська опозиція дестабілізує ситуацію всередині країни.

1 грудня у Білорусі відбувається нарада між самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та силовиками.

Диктатор радиться з міністрами, як укріпити оборону на кордоні з Україною.

"Усі силові відомства відзначають зростання кількості провокацій поблизу державного кордону. Україна під будь-яким приводом, найімовірніше, намагається втягнути війська держав-членів НАТО в конфлікт. Усе це підтверджується нещодавнім падінням ракети на територію Польщі", - цитує Лукашенка "Белта".

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Псевдопрезидент додав, що НАТО становить загрозу для Білорусі, але поки що "вони готові контролювати ситуацію та стримувати ворога".

Узурпатор зазначив, що білоруська опозиція дестабілізує ситуацію всередині країни.

"Ми чуємо заклики до захоплення влади силовим шляхом і вчинення терористичних актів на території Білорусі", - каже Лукашенко.

Раніше в ОПУ брутально висміяли "картопляного фюрера".

Загроза вторгнення Білорусі в Україну

Армія Білорусі отримала наказ проводити військові навчання. Це дуже схоже на метод залякування України, й ці навчання тривають вже декілька десятків тижнів.

Лукашенко сам уникає вступу у війну, але він надав територію Білорусі для базування російських "мобіків".

Раніше зазначалося, що загроза вторгнення з боку Білорусі зберігатиметься аж до кінця року.