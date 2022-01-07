Водночас обіцянки Путіна про відведення військ від кордону України залишаються тільки обіцянками.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що проводячи прямі переговори з США щодо України Росія намагається обійти Європейський Союз.

Про це він повідомив у коментарі французьким ЗМІ, передає Reuters.

Читайте такожБез України: радники лідерів "нормандської четвірки" зустрілися в Москві"Володимир Путін хоче обійти Європейський Союз... Він хоче послабити згуртованість ЄС, яка зміцнюється. Неможливо уявити безпеку ЄС без європейців", - сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Також нині, зазначив голова МЗС Франції, Париж не бачить відведення російських військ від українського кордону, хоча Путін запевняв, що це відбудеться.

Ле Дріан також заявив, що будь-яке подальше військове вторгнення в Україну з боку Росії призведе до "серйозних стратегічних наслідків". Зокрема, як один з варіантів він назвав перегляд домовленостей щодо "Північного потоку-2".

Після заяви Ле Дріана президент Франції Еммануель Макрон заявив, що планує незабаром провести переговори з Путіним, щоб обговорити різні теми, включно з Україною. Це треті переговори за останній місяць.

У четвер, 6 січня, заступник голова адміністрації президента РФ Дмитро Козак провів переговори із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини та Франції Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном.

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