Перемовини тривали більш як 4 години.

В російській столиці відбулася тристороння зустріч радників президентів країн "нормандської четвірки".

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

Читайте такожШольц хоче зустрітися з Путіним – BildУ четвер, 6 січня, заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак провів переговори із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини і Франції Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном. Переговори стосувалися ситуації на сході України, утім українських представників на зустрічі не було.

За словами Козака, перемовини тривали понад 4 годити і стосувалися "практичних кроків для реалізації мінських домовленостей".

Очікується, що після зустрічі з Козаком Плетнер і Бонн зустрінуться з представниками України.

Нагадаємо, напередодні візиту до Москви голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радниками лідерів Німеччини та Франції.

Вас також можуть зацікавити новини: