За словами Єрмака, це було б справедливо, адже Меркель "дуже багато для цього зробила".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна веде перемовини, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Відбувається продовження консультацій у нормандському форматі… між різними сторонами… і ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася ще до кінця каденції пані Меркель", - сказав він.

За словами Єрмака, це було б справедливо, адже Меркель "дуже багато для цього зробила".

Читайте такожЗеленський затвердив національну систему стійкості: деталі"І ми маємо на сьогодні тільки двох свідків із чотирьох лідерів, які пам'ятають і були присутні під час підписання міських домовленостей. Тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають", - повідомив очільник Офісу президента.

Вибори у Німеччині - результати

Вибори до німецького парламенту проходили за змішаною системою. За місця в Бундестазі змагалися 47 партій.

Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

За попередніми даними, Соціал-демократична партія стала переможцем федеральних виборів у Німеччині, набравши 25,7% голосів. Партія отримує шанс сформувати новий уряд.

Блок Ангели Меркель ХДС/ХСС отримує 24,1%, з яких голоси ХДС склали 18,9%, а партію ХСС підтримали 5,2%.

Третє місце з 14,8% підтримки посіла партія "Зелені", яка виступала проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

На четвертому місці опинилися "Вільні демократи" з 11,5%, за ними йде "Альтернатива для Німеччини" з 10,3% і ліворадикальна партія "Ліві" з 4,9%.

Автор: Антоніна Доломанжи