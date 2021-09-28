Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна веде перемовини, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".
"Відбувається продовження консультацій у нормандському форматі… між різними сторонами… і ми працюємо над тим, щоб така зустріч відбулася ще до кінця каденції пані Меркель", - сказав він.
За словами Єрмака, це було б справедливо, адже Меркель "дуже багато для цього зробила".
Читайте такожЗеленський затвердив національну систему стійкості: деталі"І ми маємо на сьогодні тільки двох свідків із чотирьох лідерів, які пам'ятають і були присутні під час підписання міських домовленостей. Тому для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають", - повідомив очільник Офісу президента.
Вибори у Німеччині - результати
Вибори до німецького парламенту проходили за змішаною системою. За місця в Бундестазі змагалися 47 партій.
Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.
За попередніми даними, Соціал-демократична партія стала переможцем федеральних виборів у Німеччині, набравши 25,7% голосів. Партія отримує шанс сформувати новий уряд.
Блок Ангели Меркель ХДС/ХСС отримує 24,1%, з яких голоси ХДС склали 18,9%, а партію ХСС підтримали 5,2%.
Третє місце з 14,8% підтримки посіла партія "Зелені", яка виступала проти запуску газопроводу "Північний потік-2".
На четвертому місці опинилися "Вільні демократи" з 11,5%, за ними йде "Альтернатива для Німеччини" з 10,3% і ліворадикальна партія "Ліві" з 4,9%.