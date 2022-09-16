Слідство встановило, що він отримав понад 0,5 млн. доларів від правоохоронних і розвідувальних органів РФ.

Повідомлено про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні народному депутату України III—IX скликань Андрію Деркачу.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що народний депутат за період 2019-2022 рік одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти Україні. Зокрема – за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

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На сьогодні йому інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України.

"Зважаючи на те, що нардеп переховується від слідства, прийнято рішення про оголошення його розшуку. Також, слідчим суддею Вищого антикорупційного суду за результатом розгляду клопотання, погодженого Генеральним прокурором, винесено ухвалу про дозвіл на затримання вказаної особи", – йдеться у повідомленні САП.

Також, у повідомленні Національного антикорупційного бюро у Telegram розміщена інформація про оголошення у розшук народного депутата Андрія Деркача.

"У 2019 році інформпростір заполонили "сенсаційні" повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена. За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тисяч доларів США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНІАН, в червні Служба безпеки України викрила агентурну мережу Головного розвідувального управдіння РФ (ГРУ РФ), до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. Вона повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

В травні 2020 року Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які нібито можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенка. 22 липня нардеп оприлюднив другу порцію записів.

10 вересня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти українського нардепа Андрія Деркача. На що той заявив, що має намір відповісти "шокуючими фактами".

16 вересня Деркач оприлюднив чергову порцію записів. У серпні минулого року Деркач потрапив під санкції Ради нацбезпеки і оборони.

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