Йдеться про участь Медведчука у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля з окупованого Донбасу.

Народному депутату Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.

Як повідомляє прес-служба Служби безпеки України, про це заявив голова СБУ Іван Баканов.

За його словами, Медведчуку вручено підозру за ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, дії Медведчука були спрямовані на підрив енергетичної незалежності України.

Читайте такожДепутати не обрали першого віце-спікера Ради: збираються 19 жовтняЗокрема, йдеться про незаконні схеми закупівлі вугілля з окупованого Донбасу у 2014-2015 роках.

Так, після захоплення Росією частини українського Донбасу виникла необхідність у закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР.

За словами Баканова, російська влада мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР.

Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в нашій країні.

Згодом за сприяння Медведчука та з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

"Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами "схеми". Моє чітке переконання – ці люди мають понести заслужене і законне покарання за ту шкоду, яку вони завдали державі. Тому що їхні дії – це підрив енергетичної незалежності України", – заявив голова СБУ.

Справа проти Медведчука: що відомо

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ" до 11 листопада.

Автор: Антоніна Доломанжи