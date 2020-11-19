Мер Черкас Анатолій Бондаренко: Навіть якщо рівень захворюваності в Україні сягне 20 тисяч нових випадків на добу, Черкасам вистачить ліжок для хворих на COVID-19

Черкаси – один з обласних центрів України, який відмовився виконувати рішення Уряду щодо введення карантину вихідного дня. Мер міста Анатолій Бондаренко в інтерв’ю УНІАН пояснив таке рішення міськради, розповів, чи вистачить містянам місць в лікарнях та кисню, яким чином місцева влада підтримує медиків і намагається підтримувати бізнес.

Черкаси не вперше виступають проти ініціатив центральної влади щодо впровадження обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу. Чому міська влада не підтримує ідею карантину вихідного дня?

Раніше вже говорилось, чому деякі регіони стали «червоними» - тому що мери дозволили святкувати дні міста. Ми ж скасували День міста, щоб не ризикувати здоров’ям наших жителів. І, я вважаю, що це спрацювало. Ми постійно наголошуємо, що треба дотримуватись дистанції та носити маски…

В березні Уряд ледь не пустив нашу країну в прірву. Деякі підприємці так і не змогли відновити свою роботу. Навіщо було закривати навесні невеликі промислові магазини, в які заходить до п’яти людей на день? Або забороняти ходити з дітьми у парки, а з собаками - дозволяти? А потім зізнаватись, що ці заборони мали лише налякати?

Ми тоді доклали максимум зусиль, щоб наші заводи, критичні підприємства не зупинились. В першу чергу, стояло питання: як довезти працівників до робочих місць. Ми це організували. Усі заводи та підприємства працювали, а ми стали відомими на всю країну. Час показав, що ми мали рацію.

Тому і зараз ми плануємо працювати в максимально можливому режимі. Не підемо на припинення роботи підприємств малого та середнього бізнесу, а також бюджетоутворювальних підприємств міста.

Хто сьогодні наповнює бюджет міста Черкаси?

У нас є два найбільших платники податків - компанії «Азот» та «Юрія-Фарм». Також значну частку податків у міський бюджет сплачує малий та середній бізнес. Тому ми вважаємо, що все зупиняти категорично не можна. У черкащан має залишатися робота, бо кожному потрібно утримувати родину або літніх батьків, а у міста – податки, які сплачують бізнес та громадяни. Тільки так, спільними зусиллями, працюючи, місто може достойно пережити другу хвилю пандемії.

Але ж ви на власному досвіді переконалися, що коронавірус – підступна хвороба. Якісь же обмеження повинні бути?

Можливий скорочений режим роботи, але ніяк не закриття підприємств.

Ми не будемо сліпо виконувати рішення з центру. У питаннях додаткових карантинних обмежень вважаю доцільним радитися з лікарями та бізнесом. Разом з тим, закликаю всіх мешканців міста до неухильного виконання індивідуальних карантинних норм. Обов’язково носіть маски у громадських місцях, часто мийте руки та дотримуйтеся соціальної дистанції. Так ми зможемо обмежити масштаби розповсюдження небезпечного вірусу та успішно подолати карантинну кризу.

Проте, люди хвилюються, чи вистачить для них місць у лікарнях, обладнання, медперсоналу у разі, якщо захворіють. Чи готові лікарні Черкас прийняти всіх пацієнтів, які потребуватимуть госпіталізації?

Як і для всієї України, епідемія COVID-19 стала для нас неабияким випробуванням. З березня ми провели колосальну роботу. На боротьбу з коронавірусом з міського бюджету було направлено 104 млн грн. Закупили нові апарати ШВЛ, два УЗД-апарати, комп’ютерний томограф, ангіограф, три рентгенапарати, два ларингоскопи, аналізатор ПЛР, аналізатор ІФА, лабораторні аналізатори, кисневі концентратори, засоби захисту для лікарів…

У Першій міській клінічній лікарні підведена система централізованої подачі кисню, в Інфекційній лікарні така система скоро буде введена в експлуатацію.

Хочу запевнити усіх черкащан: навіть якщо рівень захворюваності в Україні сягне 20 тис нових випадків на добу, у нас вистачить ліжок для хворих на COVID-19.

Скільки зараз ліжок, забезпечених киснем?

Наразі можемо казати про загальний фонд у 232 ліжка з підключенням до кисню. Це більш ніж достатньо для Черкас, навіть у разі, якщо кожен десятий хворий на ковід буде потребувати госпіталізації. Крім того, маємо резервні ліжка.

А як щодо забезпечення медиків, які працюють з хворими на COVID-19? Як відомо, багато лікарів не витримують і звільняються.

Турбота про медиків – це наш пріоритет, адже саме вони знаходяться сьогодні на передовій боротьби з пандемією. Всі медпрацівники в повному обсязі забезпечені індивідуальними засобами захисту. Жоден з них не купує це за свої гроші. Також ми забезпечуємо доплату тим, хто працює із хворими на COVID-19. На це з міського бюджету вже витрачено понад 4 млн грн.

Стосовно приїзду «швидкої допомоги» іноді виникають питання, але ми робимо все можливе, щоб їх розв’язати. Служба екстреної медичної допомоги підпорядковується не меру, а Києву. Тому я не можу напряму давати їм вказівки. Проте біда у всіх нас одна, тому я не допущу ситуації, щоб «швидка» не справлялась із навантаженням. Будемо допомагати силами міської влади, можливості для цього у нас є.

Чи варто було у вересні починати новий навчальний рік, зважаючи, що увесь світ очікував на другу хвилю захворювання саме в осінньо-зимовий період?

Вважаю, що учні та студенти повинні навчатися. В освітніх закладах загроза не вище, ніж у супермаркеті. Втім, на профілактику поширення COVID-19 у закладах освіти міста ми спрямували 6,9 млн грн. Усі вчителі повністю забезпечені масками, всі школи забезпечені дезінфекторами. На входах у школи здійснюється постійний замір температури учнів та вчителів. Ми виконали всі необхідні заходи безпеки для забезпечення навчального процесу в умовах другої хвилі пандемії.

Чи організована в Черкасах система координації щодо боротьби з коронавірусом?

Є оперативний штаб, є комісія з надзвичайних ситуацій. Я очолюю комісію, а штаб очолює мій перший заступник. Комісія працює цілодобово.

Ви багато говорите, як міська влада допомагає соціальним закладам та лікарням. А яким чином мерія може підтримати бізнес в умовах економічної та карантинної кризи?

По-перше, з холодною головою сприймати всі ініціативи Уряду. Багато з них просто небезпечні для місцевого самоврядування. Одне з таких, як я вже казав, запровадження повного локдауну навесні цього року.

По-друге, маємо захищати інтереси національного виробника, який створює робочі місця та витрачає прибуток всередині країни, у першу чергу. На жаль, Уряд сьогодні діє здебільшого в інтересах іноземних компаній.

По-третє, найкраща підтримка бізнесу – не заважати йому працювати. І буде порядок. Нам нерідко доводиться втручатись у ситуацію, коли бізнес утискають контролюючі або силові органи. Кожен черкаський підприємець знає: в такому випадку необхідно терміново звернутися до мерії, а ми завжди допоможемо припинити незаконні дії проти бізнесу.

Навесні вся країна спостерігала, як розвивається ваше заочне протистояння з Володимиром Зеленським. Ви не жалкуєте, що пішли на конфлікт з президентом?

Я висловив президенту не лише свою думку, а й думку більшості українців. За це отримав нескінченні перевірки контролюючих органів та силовиків. Перевіряли-перевіряли й виявили, що ми «незаконно» фінансуємо ПТУ та хворих в інфекційних лікарнях. Але я впевнений, що будь-які результати цих замовних перевірок ми в суді скасуємо. Всі порушені проти мене кримінальні справи та переслідування закінчаться нічим.

Що це за незаконне фінансування, про яке йдеться?

З 2016 року навантаження на місцевий бюджет зросло в рази, бо держава переклала на місто фінансування певних статей, наприклад, ПТУ. Ми зробили дітям та студентам безкоштовний проїзд.

А щодо хворих, то ми витратили 23,4 млн гривень для того, щоб перша доба лікування для черкащан була безкоштовна.

Але річ не в тім. Головне, що люди мене підтримують. І їхня довіра варта того, щоб піти на конфлікт з президентом.

Ми ні з ким не воюємо, ми готові підтримувати розумні ініціативи з центру, але мовчати, коли утискають наші інтереси, точно не будемо.

Чи вам пропонували залагодити конфлікт з президентом по-тихому?

Так. Але політична ціна, яку довелося б за це заплатити, була неприйнятною для міської громади.

Ви кажете, що міськрада готова підтримувати розумні ініціативи з центру. Але чому відносити з Урядом не складаються?

Тому що Уряд не допомагає, він лише змушує нас затягувати паски. На боротьбу з COVID-19 Кабмін дав нам усього декілька мільйонів гривень проти 104 млн грн, які ми виділили з міського бюджету.

Але ж через децентралізацію кошти якраз є на місцях?

Такий міф про децентралізацію навмисно розповсюджує центральна влада, аби виправдати свою бездіяльність. Дійсно, децентралізація дала місцевим бюджетам нові джерела доходів. Але не встигли громади скористатися цими можливостями, як центральна влада передала на місця витрати по утриманню об’єктів соціальної інфраструктури та багато інших витрат, які набагато перевищують нові фінансові можливості. Таким чином Київ намагається залишити свій вплив, адже за дефіцит фінансів часто примушує місцевих керівників безумовно виконувати вказівки з центру.

Чи вдається громадам протистояти цьому тиску?

Ми пішли таким шляхом: активно розвиваємо в Черкасах бізнес, максимально сприяємо створенню нових робочих місць. Завдяки новим джерелам доходів Черкаси отримали фінансову незалежність від Києва й самостійно розв'язують питання власного соціально-економічного розвитку.

Як думаєте збільшувати ресурсну базу міста?

В першу чергу, сприяти появі нових великих підприємств, таких як «Юрія-Фарм» та «Черкаське пиво». Це дасть багато нових робочих місць для міста. Крім того, ми плануємо зробити більш зручною роботу малого та середнього бізнесу й максимально сприяти створенню нових підприємств. Для них місто буде надавати всю можливу допомогу та підтримку. Поки живе економіка та працює бізнес, будуть жити Черкаси.

Але ж ви не будете заперечувати, що децентралізація потрібна?

Що стосується реформи децентралізації, її важливо довести до кінця. Зокрема, передати необхідні громадам повноваження на місця.

Про які саме повноваження мова?

Мені, як меру, не вистачає управлінських повноважень, не вистачає муніципальної поліції та підпорядкування інших органів влади громаді. В результаті виходить, що мер за все відповідає, але ні на кого не може вплинути.

Прикро, але центральна влада закінчувати децентралізацію не поспішає. Навпаки, хоче забрати собі податок на доходи фізичних осіб, податок на дороги та розподіляти наші гроші без нашої участі. Уряд лише роздає вказівки, а реальної допомоги громадам від нього не дочекатися. Впевнений, після місцевих виборів люди в регіонах не захочуть більше миритися з несправедливістю, яка йде від центру. А реформа децентралізації закінчиться тоді, коли буде прийнятий закон про місцеве самоврядування, і громада зможе самостійно визначати пріоритети свого розвитку. Звичайно, в складі єдиної незалежної держави Україна.

І якими ви бачите пріоритети для Черкас?

Моя мрія - вивести місто у трійку найкомфортніших міст України. Я бачу Черкаси красивим, високотехнологічним, розвинутим індустріальним центром, з красивими ландшафтами та найкращою набережною в Україні.

Я вже намалював собі план, як втілити цю мрію в життя. В наступній каденції запустимо в роботу програми з будівництва набережної, нових парків і скверів, а також повної модернізації лікарень за допомогою найсучаснішого обладнання. Думаю, що зараз всі добре зрозуміли, що здоров’я має бути на першому місці. Плануємо також перетворити тролейбусний парк на єдиного екологічно безпечного оператора міських перевезень.

За нашими розрахунками, на все про все нам необхідно п’ять років.

Вважаєте, що у другому турі мерських перегонів матимете більшу підтримку містян?

Перший тур чітко показав, що більшість черкащан вибирають не порожні обіцянки, а реальні результати роботи, професіональне управління містом та досвід. Впевнений, що в другому турі я і моя команда покажемо ще більший результат. А після перемоги – одразу беремося до роботи. Її у нас, як завжди, багато.

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