Мільйони з наших кишень. Хто в держструктурах заробляє більше, ніж президент

Купити квартиру в центрі Києва за одну місячну зарплату, думаєте, це мрія? Насправді, це більш ніж реально, якщо ви - керівник державного підприємства. Наприклад, державного банку. Наскільки знахабніли менеджери великих державних компаній, чия зарплата переплюнула президентську, та хто взагалі нараховує управлінцям мільйони гривень зарплатні?

Захмарні зарплати своїх топ-менеджерів оприлюднили державні підприємства. Але цього разу мова не про "Нафтогаз" або "Укрпошту". Зарплатний топ останніх кількох місяців очолили… банкіри.

Австрієць Герхард Бьош з травня минулого року керує "Приватбанком". Як дізналися "Гроші", у жовтні 2021 року його зарплата склала 1,136 млн грн. В листопаді, разом з премією, він отримав 3,75 млн грн. Тож восени мав найбільшу в Україні зарплату серед керівників держпідприємств.

Але в грудні 2021-го його посунув колега з "Укргазбанку". Під ялинку в.о. голови правління фінансової установи Андрій Кравець отримав 16,617 млн грн зарплатні. В попередні ж два місяці, як дізналися "Гроші", банкіру виплачували по 600 тисяч гривень.

Для порівняння, за інформацією видання Мінфін, у 2020 році середня зарплата очільників приватних банків складала 230-280 тис. грн на місяць. Та такий мізер, схоже, не для держсектору.

Стабільно по мільйону з гаком приносить додому кожного місяця керівник "Ощадбанку" Сергій Наумов.

Українці в соцмережах не стримують обурення: як і хто нараховує мільйони управлінцям в держструктурах? "Гроші" дізналися, що те, скільки зароблятиме банкір, вирішує наглядова рада компанії. В теорії це мало додати прозорості, насправді виглядає як кругова порука.

"Два чи три рази на рік голосують та затверджують зарплати керівництву. А керівництво затверджує їм. Так працює система", - розповів "Грошам" фінансовий експерт Олександр Савченко.

У топ-чиновників хоч і апетити значно менші, ніж у керівників держпідприємств, та система виплат так само заплутана й нелогічна. Тож урядовці заробляють значно більше президента.

Наприклад, Олександр Кубраков з травня 2021 року сидить у кріслі міністра інфраструктури та заробив майже півмільйона гривень. Водночас президент за усі 12 місяців - лише 336 тисяч.

Прем'єр-міністр за місяць отримує, в середньому, 50 тис. грн. Тож за рік набігло близько 600 тисяч. Немало, але все ж до банкірів – ще дуже далеко!

Експерти переконані, все має бути не так. І наводять західний досвід.

"Найбільша зарплата, якщо брати всіх державних чиновників, у президента - приблизно десять середніх зарплат. Міністр, наприклад, вісім середніх, депутат – п’ять середніх. Хочете, хлопці, підняти собі зарплату, зробіть так, щоб за минулий рік виросла середня зарплата, тоді і у вас на наступний рік зростає зарплата", - розповідає "Грошам" Олександр Савченко.

Читайте також"Живу на накопичення": нардепи поскаржилися на падіння рівня доходів (відео)

Інакше має працювати і оплата праці на держпідприємствах. Втримати крутих управлінців, на думку експертів, можна на цілком зрозумілих і справедливих умовах. Основна зарплата - не більше президентської, а далі - бонуси, якщо працюють ефективно. Чим ефективніше - тим більше премій.

"1% від податків на прибуток, які ці компанії перерахували до бюджету. "Ощадбанк" перерахував податків на прибуток 100 млн на місяць. Тоді 1% - це 1 млн додатково йде як бонус. Не лише голові правління, а всьому керівному складу. Справедливо? – Справедливо!", - каже Олександр Савченко.

На жаль, виглядає так, що зовсім не справедливістю керуються у держбанках, нараховуючи керівникам мільйони щомісяця.

Повний сюжет про те, скільки заробляють топ-чиновники державних підприємств та як сталося, що їхні заробітки більші, ніж у президента, дивіться в програмі "Гроші" о 19:25 на телеканалі 2+2.

Яна Кочкурова