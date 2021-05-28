Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

Наглядова рада "ПриватБанку" повідомила про призначення Герхарда Бьоша новим головою правління фінустанови.

Про це інформується на сайті "ПриватБанку".

"Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, який протягом 15-ти років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що він "успішно керував великими проектами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації".

Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

Герхард Бьош: біографія

Герхард Бьош народився в 1957 році. Освіту здобував у Віденському університеті – там здобув ступінь магістра соціально-економічних наук.

У період з 1993 по 2004 роки працював в банках начальником управління казначейства та інвестиційного банкінгу, начальником казначейства та ринків капіталів, начальником управління комерційного банкінгу, начальником відділу торгів управління казначейства.

У 2004-2006 роках обіймав посаду голови департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

З березня 2006 року призначений на посаду заступника голови правління, а з листопада 2010 року став першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль.

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Автор: Олег Давигора