Міністр відвідає Україну в найближчі чотири тижні.

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував свою поїздку в Україну, повідомив він в інтерв'ю Bild am Sonntag.

У Пісторіуса поцікавилися, куди він відправиться насамперед на новій посаді. На що міністр відповів: "Безсумнівно, що я невдовзі поїду в Україну. Ймовірно, це станеться протягом наступних чотирьох тижнів".

Він уточнив, що Берлін веде "дуже тісний діалог" з міжнародними партнерами про постачання Україні танків Leopard. "Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству в п'ятницю перевірити все, щоб ми не втрачали часу без необхідності, якщо трапиться найгірше", - зазначив Пістаріус.

Відео дня

Як напередодні писав Business Insider, колишня міністр оборони Крістін Ламбрехт перед своєю відставкою, що відбулася на початку цього тижня, заборонила військовому відомству проводити інвентаризацію танків Leopard і Leopard 2 в німецькій армії.

Можливою причиною такої поведінки колишнього міністра джерела видання вважають бажання уникнути додаткового тиску на німецький уряд.

Танка Leopard для України - що відомо

Попри надихаючі заяви низки країн щодо готовності поставити Україні Leopard, їхня передача танків так і не було затверджена на засіданні "Рамштайн" 19 січня.

Повідомлялося, що у країн були з цього приводу великі дискусії, які поки не ознаменувалися якимось єдиним рішенням. Щоб Україна отримала Leopard від тієї ж Польщі, цю передачу повинен, згідно з експортною ліцензією, узгодити Берлін.

Немає рішення і про постачання американських важких танків Abrams. Вашингтон у всіх своїх заявах посилається на труднощі з обслуговування цієї техніки.

Разом з тим групу українських військових вже відправлять навчатися на Leopard і британських Challenger 2. Це може бути хорошим знаком, що Leopard незабаром все ж з'являться на українському фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: