Крістін Ламбрехт усіма силами уникала створювати навіть видимість того, що Німеччина може поставити Україні танки.

Колишня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт перед своєю відставкою, що відбулася на початку цього тижня, заборонила військовому відомству проводити інвентаризацію танків Leopard і Leopard 2 в німецькій армії. Про це заявили поінформовані джерела в коментарі німецькій редакції Business Insider.

Відзначається, що новопризначений Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в ході саміту "Рамштайн" повідомив, що розпорядився перевірити ситуацію з запасами танків Leopard 2 в Німеччині.

Видання підкреслює, що заява Пісторіуса викликала здивування, оскільки Україна просить танки Leopard вже майже рік. Тому виглядає дивним, що інвентаризацію вирішили провести тільки зараз.

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Як пояснили журналістам інформовані джерела в Міністерстві оборони Німеччини, Крістін Ламбрехт, поки обіймала посаду міністра, таких розпоряджень не давала. Причому за тиждень до своєї відставки вона прямо заборонила проводити інвентаризацію.

Можливою причиною такої поведінки колишнього міністра джерела вважають бажання уникнути додаткового тиску на німецький уряд.

"Якби з'ясувалося, що Бундесвер веде підрахунок боєздатних танків, це можна було б інтерпретувати як готовність поставити танки. Вони нібито хотіли уникнути такого враження", - пише видання.

Питання поставки танків Leopard в Україну – останні новини

Під час саміту "Рамштайн" довгоочікуване рішення про постачання Україні танків Leopard так і не було ухвалено. Німецькі політики вже обрушилися на Шольца з критикою за таку позицію.

В ОП також нагадали, що нерішучість Заходу оплачується кров'ю українців.

При цьому у Білому домі запевняють, що ніякого розколу між країнами Заходу з цього питання немає.

Тим часом одна важлива новина згладжує розчарування від відсутності планів на поставку танків Leopard. За словами глави Міноборони України, ряд країн, що мають ці танки, розпочнуть навчання на них українських екіпажів. Тобто коли рішення про постачання танків буде ухвалено, їх можна буде відразу ж відправити на фронт.

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