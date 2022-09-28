В МЗС наголосили, що Росія, влаштувавши фіктивні "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, свідомо продемонструвала, що всі її сигнали про готовність до переговорів - це лише операція з прикриття збройної агресії та безпорадних спроб утриматися на окупованих територіях.

Міністерство закордонних справ закликає країн-партнерів України продемонструвати, що єдиною реакцією на спроби анексії, шантаж та ультиматуми РФ буде збільшення підтримки нашої держави.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо фіктивних "референдумів" РФ на тимчасово окупованих територіях України.

"23-27 вересня Російська Федерація організувала пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України", - нагадали у міністерстві.

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У заяві наголошується, що примус людей на цих територіях до заповнення якихось паперів під прицілами зброї російських військових є черговим злочином Росії у ході її агресії проти України, грубо порушує Конституцію і закони нашої держави, норми міжнародного права та міжнародні зобов’язання Росії.

"Ця вистава не має нічого спільного з волевиявленням і не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Україна та міжнародна спільнота засуджують такі дії Росії та вважають їх нікчемними", - сказано у заяві.

В МЗС підкреслили, що усі громадяни України, які взяли участь в організації цього дійства разом із російськими окупантами, понесуть справедливе покарання згідно з нормами Кримінального кодексу України. Компетентні органи України вже вживають заходів щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.

"Як і у випадку з українським Кримом, Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області залишаються суверенними територіями України. Україна має повне право на відновлення своєї територіальної цілісності військовими та дипломатичними методами, продовжить звільняти тимчасово окуповані території", - заявили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Також в МЗС наголосили, що Україна ніколи не погодиться на будь-які ультиматуми РФ, а спроби Москви створити нові лінії розмежування чи послабити міжнародну підтримку України приречені на поразку.

"Влаштувавши фіктивні "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, Росія свідомо продемонструвала, що всі її сигнали про готовність до переговорів - це лише операція прикриття для збройної агресії та безпорадних спроб утриматися на тимчасово окупованих територіях. Росія послідовно демонструє зневагу всім, хто закликав до дипломатії. Ми розраховуємо, що відповідні країни зроблять висновки щодо справжніх намірів Росії та збільшать підтримку України у протидії російській агресії, а не прикриватимуть свою бездіяльність прагненнями відіграти роль миротворців, яких Росія не потребує", - сказано у заяві.

Україна закликає всі держави та міжнародні організації негайно засудити незаконні дії Кремля на тимчасово окупованих територіях України та посилити ізоляцію Росії.

Україна закликає ЄС, НАТО та "Групу семи" негайно суттєво підвищити тиск на державу-агресора, включно з новими жорсткими санкціями проти Росії, та суттєво збільшити військову підтримку України, зокрема надати танки, бойові літаки, бронемашини, далекобійну артилерію, засоби протиповітряної та протиракетної оборони.

Також в МЗС закликали партнерів продемонструвати Росії, що єдиною реакцією на спроби анексії, шантаж та ультиматуми буде збільшення підтримки України задля перемоги нашої держави над агресором.

Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях

21 вересня разом з оголошенням в Росії часткової мобілізації Путін заявив також про проведення на окупованих (у тому числі після 24 лютого) територіях України "референдумів".

У відповідь світова спільнота засудила дії Кремля і пригрозила Москві новими санкціями.

Західні аналітики впевнені, що РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків.

З цього приводу вже висловилися в Офісі президента України. "Примус громадян до війни в окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", – зазначив радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

Всього Росія мала намір призвати до 300 тисяч осіб, проте першого ж тижня оголошеної мобілізації РФ покинуло понад 200 тисяч російських чоловіків.

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