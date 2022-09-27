Українські чоловіки від 18 до 27 років на анексованих територіях "отримають право" на військову службу.

Російське військово-політичне керівництво спробує втілити свій намір "анексувати" окуповані території України до чи після 1 жовтня, щоб незаконно залучити до мобілізації українських громадян.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Саме ця дата є початком звичайного осіннього циклу призову у Росії.

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"Кремль, найімовірніше, включить українських громадян на окупованих територіях у російський призовний цикл, розширивши примусову мобілізацію для громадян України для боротьби проти України", - йдеться у звіті.

Наразі ця категорія не відповідає юридичним критеріям поточного указу Путіна про часткову мобілізацію.

"Як і "російські громадяни" згідно з російським законодавством, українські чоловіки від 18 до 27 років на анексованих територіях отримають право на військову службу", - вказують експерти.

Водночас аналітики зауважують, що деяких українців уже мобілізовано у лави ЗС РФ. Так, "губернатор" Севастополя Развожаєв 25 вересня прозвітував про мобілізацію близько 2 тисяч осіб в окупованому Криму і Севастополі.

"Російська окупаційна влада насильно мобілізує українських мирних мешканців з усіх окупованих областей у меншій кількості", - зазначають аналітики.

Це узгоджується з введеними Росією обмеженнями на виїзд з окупованих територій чоловікам віком до 35 років. Окупантам у Мелітополі доручили сформувати до 10 жовтня "добровольчий батальйон до 3 тисяч осіб".

А 26 вересня стало відомо про "мобілізацію" чоловічого населення Сватівського району Луганської області.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін у відповідь на поразку своїх військ у Харківській області оголосив у РФ часткову мобілізацію.

Того ж дня глава Кремля заявив про проведення "референдумів" за приєднання окупованих територій України до складу РФ.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в Росії можуть призвати близько 40-50 тис. резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

Через проблеми з мобілізацією РФ продовжила незаконне залучення до лав окупаційних військ українських громадян. У Зеленського пояснили, що "примус громадян до війни в окупованих регіонах – ніщо інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви".

Також кремлівські пропагандисти заявляли про мобілізацію українських військовополонених, яких РФ утримує в Оленівській колонії.

Всього Росія мала намір призвати до 300 тисяч осіб, проте з початком оголошення мобілізації країну покинуло понад 200 тисяч російських чоловіків.

У британській розвідці вважають, що Росії доведеться вирішувати логістичні та адміністративні проблеми, щоб зібрати 300 тис. військовослужбовців, які навряд чи стануть боєздатними протягом місяців.

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