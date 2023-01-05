За словами американського лідера, президенту Росії вірити не можна за жодних обставин.

Президент США Джо Байден прокоментував заяву Володимира Путіна про оголошення так званого режиму "припинення вогню" з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня.

За словами американського лідера, Путіну вірити не можна, передає Голос Америки.

"Я не хочу відповідати на те, що говорить Путін. Цікаво, що він був готовий бомбити лікарні, дитячі садки та церкви… 25 грудня та на Новий рік…Путін намагається перепочити", - сказав Байден.

Відео дня

Пропозиція РФ встановити перемир'я на Різдво

Нагадаємо, що голова Російської Православної церкви патріарх Кирило закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво. В ОПУ заяви Кирила назвали цинічними, а саму РПЦ звинуватили у пропаганді війни.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов брутально відповів Путіну щодо ідеї "перемирʼя на Різдво". Він вбачає брехню та лицемірство у ініціативі Кремля.

Раніше Володимир Зеленський запропонував Росії вивести окупаційні війська з України на це Різдво.

Вас також можуть зацікавити новини: