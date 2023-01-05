В ОП нагадали, що РПЦ закликала до геноциду українців, а тепер вирішила зіграти роль "миротворця".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заклик московського патріарха Кирила встановити перемир'я на Різдво. За його словами, це просто спосіб загнати Україну у пастку.

У Twitter Подоляк нагадав, що РПЦ та особисто патріарх Кирило публічно закликали до геноциду українців, а ідея перемир'я на Різдво - пастка і елемент пропаганди.

"РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир’я" – цинічна пастка й елемент пропаганди", - заявив Подоляк.

Як РПЦ підтримує війну Путіна проти України

РПЦ завжди лояльно ставилася до режиму Путіна, а після повномасштабного вторгнення всіляко підтримувала дії окупантів. Зокрема, російський патріарх Кирило публічно підтримав вторгнення в Україну.

При цьому православні храми в Росії стали свого роду вербувальними пунктами, де парафіян агітували вступати в армію для війни проти України. За це проти Кирила були введено санкції кількома країнами Заходу. Український уряд також схвалив санкції проти керівництва РПЦ.

Сьогодні скандальний патріарх раптово закликав встановити тимчасове перемир'я на Різдво.

"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених у міжусобний конфлікт, із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня", – йдеться в заяві.

Вас також можуть зацікавити новини: