Засідання з обрання запобіжного заходу переносили двічі.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Кузьміних з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду, де йому мають обрати запобіжний захід.

Як передає кореспондент УНІАН, відразу після початку засідання адвокатка депутата Лариса Криворучко заявила відвід секретарю судового засідання за те, що вона нібито не виконала свій обов’язок - повідомити Кузьміних про перерву у засіданні сьогодні зранку.

Нагадаємо, вранці 8 лютого суд відмовив в участі Кузьміних у засіданні через відеоконференцзв’язок. Нардеп вимагав оцього, оскільки нібито перебував не в Києві.

Читайте такожДепутат Кузьміних не з’явився на засідання ВАКС з обрання йому запобіжного заходу

Адвокатка Кузьміних повідомила, що її підзахисний поїхав до Житомира, щоб привезти свій паспорт для суду, але не встиг повернутися на початок судового засідання.

Раніше засідання суду щодо обрання запобіжного заходу не відбулося, оскільки депутат не мав із собою паспорта. Він сказав, що документ знаходиться у Житомирі, а телефон з додатком "Дія" вилучили детективи НАБУ.

Суддя оголосив перерву в засіданні до 16.00 та висловив сподівання, що до цього часу Кузьміних встигне доїхати з Житомира до Києва.

Справа Сергія Кузьміних

28 січня правоохоронці викрили Кузьміних на одержанні хабаря у 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

3 лютого НАБУ оголосило його в розшук. У бюро зазначали, що таке рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів.

Адвокат Кузьміних заявляла, що той перебуває у лікарні.

7 лютого у НАБУ заявили, що правоохоронці затримали депутата Кузьміних. Пізніше заступниця начальника прес-служби НАБУ Маргарита Живага повідомила, що депутат сам прийшов до слідчих.

Також цього дня ВАКС мав обрати Кузьміних запобіжний захід. Прокурор заявляв, що проситиме суд взяти його під варту з альтернативою застави в розмірі майже 50 тисяч грн.

Вас також можуть зацікавити новини: