Правоохоронці викрили Сергія Кузьміних на одержанні хабаря у 558 тисяч гривень.

Вищий антикорупційний суд сьогодні обиратиме запобіжний захід підозрюваному у хабарництві народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних.

Як кореспонденту УНІАН повідомили Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, є судова ухвала про розшук та затримання Кузьміних з метою доправлення до ВАКС, і депутата уже доставили до суду.

Водночас у прес-службі ВАКС стверджують, що наразі Кузьміних ще не доставили.Засідання мало розпочатися о 15:00. Згідно з останньою інформацією адвокатів Кузьміних, засідання перенесено на 16:00. У фойє будівлі суду зібралися журналісти.

Читайте такожНАБУ та САП затримали нардепа Кузьміних, підозрюваного в отриманні хабара

Прокурор САП Віталій Корзун розповів кореспонденту УНІАН, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти народного депутата під варту з альтернативою застави в розмірі 49,6 тисяч гривень.

Він пояснив, що такий досить низький розмір застави пояснюється тим, що нардепу інкримінують ч. 2 ст. 369 Кримінального кодексу – зловживання впливом.

Це вважається нетяжким злочином, і максимальний розмір застави по такому злочину не може перевищувати вищезгадану суму.

Корзун додав, що Кузьміних підозрюють у тому, що він вплинув на рішення тендерного комітету, і тому його діяння кваліфікуються саме зловживання впливом.

Справа нардепа Сергія Кузьміних

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці викрили Кузьміних на одержанні хабаря у 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

31 січня генпрокурор підписала повідомлення про підозру Кузьміних за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).

3 лютого НАБУ оголосило його в розшук. У бюро зазначали, що таке рішення ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів.

Адвокат Кузьміних заявила, що той перебуває у лікарні.

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