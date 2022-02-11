Парламентарія підозрюють у зловживанні впливом.

Уже третє засідання Вищий антикорупційний суд не може обрати запобіжний захід для народного депутата та члена фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сьогоднішнього судового засідання адвокат Лариса Криворучко заявила про відвід прокурору Віталію Корзуну через упереджене, на її думку, ставлення до свого клієнта, але суддя відмовив у задоволенні цього відводу.

Після цього прокурор Віталій Корзун озвучив клопотання щодо Кузьміних: він просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою застави у 49 тис. 620 грн.

Сам підозрюваний Кузьміних заявив у суді, що не вважає себе винуватим і буде відстоювати свою позицію.

Зрештою сьогодні суд не встиг до кінця заслухати позицію адвоката, і суддя Ткаченко оголосив перерву до 12:00 14 лютого.

Нардепа "Слуги народу" спіймали на хабарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 січня правоохоронці викрили Кузьміних на одержанні хабара у 558 тис. грн. За даними слідства, депутат отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею в Житомирській області.

31 січня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру Кузьміних.

7 лютого ВАКС мав обрати Кузьміних запобіжний захід. Прокурор заявляв, що проситиме суд взяти нардепа під варту з альтернативою застави в розмірі майже 50 тис. грн. Засідання суду не відбулося, оскільки депутат не мав із собою паспорта.

8 лютого суд відмовив Кузьміних в участі в засіданні через відеоконференцзв’язок. В той же день Кузьміних прибув на засідання о 16:00. Після чого його адвокат заявила відвід секретарю судового засідання. Врешті-решт суддя оголосив перерву в засіданні до 11 лютого.

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