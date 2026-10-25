Нардеп Німченко отримав дві пенсії за два дні: суми вражають

Німченко побив власний рекорд з розміру пенсії.

Народний депутат із групи "Платформа за життя та мир" і суддя Конституційного суду у відставці 76-річний Василь Німченко оприлюднив свої статки.

Як повідомив Главком з посиланням на реєстр декларацій, за два дні,а саме 14 і 15 жовтня Головне управління Пенсійного фонду у Києві нарахувало нардепу дві пенсійні виплати на суми 296,4 тис. грн і 333,6 тис. грн.

Видання наголосило, що у 2025 році Німченко декларував отримання 192,1 тис. грн пенсії щомісяця. Всього, за 2025 рік він отримав 2,3 млн грн пенсії.

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Хто такий Василь Німченко

Василь Німченко – правознавець і народний депутат України IX скликання, колишній суддя Конституційного суду.

Народився 13 вересня 1950 року в селі Загородище Черкаської області. Закінчив Харківський юридичний інститут, має ступінь кандидата юридичних наук. У 1990–1996 роках працював суддею Верховного суду, а в 1996–2005 роках – суддею Конституційного суду, обіймав посаду заступника голови цього суду.

У 2014 році був обраний до Верховної Ради VIII скликання від "Опозиційного блоку", а у 2019 році – IX скликання за списком партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ). У парламенті обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань правової політики. Після припинення діяльності фракції ОПЗЖ увійшов до депутатської групи "Платформа за життя та мир".

Пенсії депутатів

Як повідоялв УНІАН, у червні стали відомі найбагатші пенсіонери України. Тоді зазначалось, що рекордсменом за розміром пенсії серед депутатів з понад 192 тис. грн на місяць, або 2,3 млн грн за рік став Василь Німченко. У минулому він працював суддею Конституційного суду України.

Також повідомлялось, що нардеп п’яти скликань розкрив розмір своєї пенсії. Мова йде про Михайла Косіва, який заявив, що отримує трохи більше 20 тис. грн пенсії та щомісяця спрямовує частину виплат на допомогу українським військовим.

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