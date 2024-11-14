Вища кваліфікаційна комісія суддів попросила уточнити, хто саме має проходити тестування.

Оголошені минулого року конкурсні процедури, для яких проведення цих тестів, зокрема на знання історії української державності, і не планувалося, мають проходити без них.

Про це в коментарі УНІАН сказав Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, відповідаючи на запитання про те, що Комітет рекомендував до другого читання законопроект, який прибирає тест на IQ та тест на історію української державності для кандидатів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду.

"Сьогодні на Комітеті розглядався законопроект 11425-д, який передбачає і те, що тести на знання історії української державності не будуть застосовуватися до процедур, які були оголошені до цього", - зазначив він і додав, що це стосується і апеляційних судів, і конкурсу до ВАКС.

Відео дня

Депутат зауважив, що Комітет має лист від Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка ініціювала і попросила це зробити.

"І на Комітеті ми запитували: станом на зараз тестів немає. А в апеляційних судах у нас є критична ситуація. У нас майже всі судді апеляційних судів мають право на відставку, а рівень укомплектованості десь приблизно 40%. Тобто десь 60% у нас немає суддів апеляційних судів", - сказав Маслов.

Він зазначив, що "додатковий тест, який тільки мав вводитися в дію з 1 січня, - його ще немає, тестових питань, нічого".

"І по-друге, що, власне, для цих конкурсів і не планувалося проведення цього тесту, - ті, які вже тривають. Бо вони мали завершитися, пройти етап кваліфікаційного іспиту ще до Нового року. А через проблеми з когнітивним тестом - вже Вища кваліфікаційна комісія пробувала: в них зірвався когнітивний тест, то таким чином ця норма може почати діяти до тих конкурсних процедур, які були оголошені раніше, і для них і не планувалося застосовувати ці тести на знання історії української державності", - пояснив голова Комітету.

Маслов нагадав, що в грудні минулого року було ухвалено зміни до законодавства, якими запроваджувалася здача цих тестів з 1 січня 2025 року. На той час вже були оголошені дві конкурсі процедури: до апеляційних судів та до ВАКС.

"І планувалося, що ці процедури пройдуть всі етапи ще до 1 січня 2025 року. І тоді ще не планувалося, що в межах цих двох конкурсів буде здаватися цей тест. Він запроваджувався для наступних етапів добору", - сказав він.

Так, станом на зараз, у зв’язку із затримкою когнітивних тестів, які ВККС технічно не змогла провести в листопаді, затримуються оголошені ще минулого року конкурсні процедури.

"І таким чином, з 1 січня може з’явитися додатковий етап. Який не планувався для цих двох процедур. І Вища кваліфікаційна комісія суддів звернулася до нас з відповідним листом, де попросила, власне, в законі передбачити, щоб на раніше оголошені конкурсні процедури не застосовувалася ця норма. А для всіх інших майбутніх, нових, конкурсних процедур ця норма буде застосовуватися", - пояснив парламентар.

У пояснювальній записці до законопроекту №11425-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо особливостей складання кваліфікаційного іспиту", який у першому читанні було ухвалено 29 жовтня, зокрема зазначається, що кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання анонімних тестувань та практичних завдань.

Анонімне тестування проводиться щодо когнітивних здібностей, історії української державності, загальних знань у сфері права та однієї або кількох спеціалізацій суду на вибір: адміністративної, господарської та загальної (цивільної і кримінальної).

Кандидат на посаду судді вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з обраної спеціалізації суду, якщо він набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду, а також набрав не менше 75% максимально можливого бала за практичне завдання щодо відповідної спеціалізації суду.

Крім того, кандидат має успішно пройти тестування щодо когнітивних здібностей. Успішним проходженням вважається набрання середньо допустимого балу тестування щодо когнітивних здібностей, встановленого ВККС.

У чинній нормі законодавства, зокрема встановлено, що кандидат на посаду судді вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит, якщо він набрав не менше 75% максимально можливого бала за кожне тестування та практичне завдання кваліфікаційного іспиту.

Ситуація з великими пенсіями суддів

Близько 5 тис. українців отримують пенсії у понад 50 тис. грн. Водночас в Україні розмір пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, а це наразі 23,6 тис. грн.

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що за оперативними даними на 1 листопада, кількість пенсіонерів, пенсію яким призначено в розмірі, що перевищує 23 610,00 грн, становить 24,6 тис. осіб, зокрема понад 50 тис. грн - 4,9 тис. осіб. Йдеться про суддів, прокурорів, військових, чорнобильців та інші "спеціальні" пенсії. Щомісяця на їхні виплати витрачають 9,9 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: